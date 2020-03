Ecco il contest dell’ACUII: “Ischia bellezza unico!”

Sono giorni particolari. Ci sentiamo uniti nell’affrontare questa battaglia nonostante dobbiamo restare divisi, distanti, separati. Questa è l’unica separazione che ci piace, quella che ci consente di trionfare in questa battaglia contro il Covid-19.

In questi giorni di quarantena e divisione abbiamo, però, imparato che possiamo sentirci, più di prima, comunità. Nonostante dobbiamo azzerare i contatti sociali per evitare il contagio abbiamo l’occasione di poterci unire con la creatività.

el giorni scorsi, per darci coraggio e forza abbiamo visto che le nostre bacheche si sono riempite di arcobaleni colorati con l’hashtag “andrà tutto bene”! Una bella emozione, una idea per sentirci uniti e per superare l’isolamento. E’ il tempo, però, di fare spazio all’arte e alla creatività. Per questo, vi invitiamo a partecipare al nostro contest “BELLEZZA UNICO”.

Un contest che coinvolga tutti, dai grandi ai piccini! Fate spazio alla fantasia e partecipate!

Potete partecipare al nostro contest in una delle tre aree:

ARTE (disegni, illustrazioni, arte digitale, fotomontaggio, foto, realizzazione 3d, sculture)

TESTI (poesie, canzoni, racconti brevi e quanto altro che sia rappresentato solo da testi scritti senza grafica)

VIDEO (piece teatrali, interpretazioni, canzoni, spot, corti, videomontaggi)

Tutti i lavori dovranno essere inviti entro il 15 aprile come messaggi privati alla pagina facebook ACUII con i dati del titolare. I lavori saranno divisi in tre categorie per ogni area.

Under 10 (per gli alunni delle scuole primarie ed elementari)

Under 20 (per i giovani under 20)

OPEN (per tutti gli altri)

Il tema è libero. Ogni lavoro dovrà avere un riferimento al tema nazionale andrà tutto bene, ma può essere interpretato dall’opera anche se il contest non prevede la sua espressa citazione o esposizione.

I lavori saranno caricati sulla pagina facebook dell’ACUII Isola d’Ischia divise per gruppi di appartenenza. Le votazioni saranno aperte dal giorno 16 aprile fino a sabato 2 maggio 2020. Chi conquista più mi piace vince!

Al termine di questa emergenza, l’ACUII organizzerà un evento dove saranno esposti tutti i lavori pervenuti e dove i primi 3 di ogni categoria sarà premiato. A tutti sarà consegnato un certificato di partecipazione.

L’autore con l’invio autorizzerà la pubblicazione dell’opera in tutte le iniziative contestuali organizzate dall’ACUII Isola d’Ischia



Buona creatività a tutti. Ischia, BELLEZZA UNICO!