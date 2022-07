Ecco gli autovelox! | #4WD

Ci siamo, ragazzi: tanto tuonò che piovve! Il mio attento amico Peppe Trani mi ha appena inviato la foto del primo autovelox fisso installato lungo la litoranea tra Casamicciola e Lacco. Non basterà certo solo questo, s’intende: in realtà ne occorrerebbero tanti lungo tutto l’asse viario principale (e non solo) che costituisce il periplo dell’Isola, ma è pur sempre un ottimo inizio e un primo deterrente per tutti coloro i quali, nel vederne l’apposita segnaletica, cominceranno a farsi qualche scrupolo in più e non certo in memoria di chi su quella strada ha perso la vita, ma solo ed esclusivamente a tutela della propria tasca e dell’incolumità… della propria patente.

La speranza è che quel che mi è stato riferito, ovvero nuove installazioni nel giro dei prossimi giorni, corrisponda al vero. Perché mentre Vi parlo, soltanto rispetto alle ultime ventiquattr’ore, posso riferirVi di almeno quattro episodi di malaguida (fatemi passare il neologismo) a cui ho assistito con i miei stessi occhi di conducenti a due e quattro ruote che avrebbero meritato non solo una sonora multa, il sequestro del veicolo e il ritiro di patente, ma anche una potente e memorabile mazziata per il pericolo a cui hanno esposto loro stessi e tante altre persone lungo la loro strada.

Così come non è accettabile un volume di traffico così elevato per un’isola come la nostra lungo l’intero arco dell’anno, ugualmente non è tollerabile che il livello di inciviltà medio del nostro contesto sociale sia esteso finanche alla scarsissima qualità della circolazione veicolare, al punto da riempire tante strade di altarini a memoria di chi ci ha rimesso la pelle e, quasi sempre, in modo alquanto incolpevole. Per non parlare, poi, delle biciclette elettriche, dei monopattini e dei “muschilli” che li guidano saltando da marciapiedi a carreggiate con tanto di slalom tra i pedoni delle già troppo inficiate ztl di casa nostra. Sono contro il divieto sic et simpliciter per questo genere di veicoli, ma mi rendo conto che in assenza di adeguata repressione, la prevenzione non basta.