Ecco Al Mirqab, il mega yacht da sogno che costeggia Ischia

Eccolo l’Al Mirqab, il mega yacht dello sceicco Al Thani (emiro del Qatar e presidente del Paris Saint Germain) che dopo una settimana a zonzo nei golfi di Napoli e Salerno da stamattina si trova nelle acque ischitane.

Ora è diretto verso il Castello, alla ricerca di un posto d’ormeggio di gradimento degli armatori che in pomeriggio potrebbero trasferirsi in un hotel di prestigio con vista e discesa sul mare ed in serata andare alla scoperta della gastronomia isolana de luxe, magari nella baia di Cartaromana (S. Monti – foto Flavio Trani e Vitoantonio Polito, Franco Trani)