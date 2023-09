Eccellenze Ischitane è sponsor tecnico dell’evento Ischia Safari

Eccellenze Ischitane è lieta di annunciare la sua partecipazione in veste di sponsor tecnico all’attesissima manifestazione culinaria “Ischia Safari”, il grande evento ideato dagli Chef Nino di Costanzo e Pasquale Palamaro per celebrare i sapori autentici di Ischia attraverso l’interpretazione dei grandi protagonisti della migliore cucina italiana. L’evento sarà inoltre l’occasione speciale per presentare un nuovo progetto che di sicuro sarà capace di attirare piacevolmente l’attenzione di turisti e residenti, tutti i dettagli sull’iniziativa proposta saranno presentati esclusivamente durante l’evento.

L’iniziativa Eccellenze Ischitane è nata grazie alla sinergia tra giovani imprenditori digitali con l’obiettivo di condurre gli appassionati nella conoscenza della vasta cultura locale così ricca di tradizioni, di storie, di ricette gastronomiche e di tutte quelle preziose caratteristiche ischitane da preservare e diffondere. Ogni giorno il gruppo di lavoro propone ai tanti interessati un viaggio emozionante e multisensoriale nell’incantevole isola d’Ischia promuovendone le risorse. Un viaggio intriso di amore per la terra, espressioni di una devozione per una natura generosa e per il culto del sapore e della bellezza.

Da ormai tre anni Eccellenze Ischitane si prefigge l’obiettivo di diffondere i tratti distintivi dell’isola di Ischia, tra cui l’amore per il gusto, le bellezze naturali mozzafiato, e l’armoniosa simbiosi tra terra e mare che caratterizzano questa destinazione straordinaria.

Dopo il successo ottenuto attraverso i suoi canali social, Eccellenze Ischitane ha deciso di portare avanti la sua mission non solo online ma anche in un contesto dal vivo, in occasione di una manifestazione così importante. Durante questo evento, Eccellenze Ischitane presenterà il progetto speciale dedicato ai turisti e ai residenti dell’isola ma, come già specificato, Il progetto in questione sarà svelato esclusivamente durante la manifestazione in linea con la voglia di stupire che caratterizza Ischia Safari, l’avvenimento che celebra la cucina autentica dell’isola, riunendo talentuosi chef e appassionati della tradizione culinaria italiana. Questa iniziativa dal carattere mediterraneo unisce cuochi e professionisti determinati a preservare le radici culinarie, senza rinunciare alla qualità e alla sperimentazione. Il risultato è una celebrazione dei sapori locali e una continua esplorazione verso nuovi orizzonti gastronomici.

Eccellenze Ischitane è entusiasta di essere coinvolta in questa avventura unica e di contribuire attraverso il suo ruolo di sponsor tecnico, alla promozione della cultura e della bellezza di Ischia. L’evento Ischia Safari rappresenta dunque un’opportunità eccezionale per condividere la passione per le risorse distintive del territorio e per introdurre il pubblico a un progetto speciale che promette di sorprendere e incantare.