Eccellenza. “Volevo solo i tre punti”, Iervolino non ha dubbi: dobbiamo essere così

Finalmente, il Real Forio. Un gennaio dai due volti per la squadra di Angelo Iervolino. Prestazioni del collettivo importanti, ma classifica preoccupante per i risultati negativi. Due facce della stessa medaglia, contraddistinte anche dal calendario complicato. Al primo e vero test alla portata, la squadra biancoverde non fallisce: 2-0 alla Maddalonese allo Stadio Calise e prima vittoria per Sogliuzzo e compagni nel nuovo anno. Una gara ben disputata dalla squadra, raramente in difficoltà e sempre proiettata alla ricerca della giocata offensiva. La rete di Delgado in apertura e il raddoppio di Guatieri nella ripresa hanno deciso la sfida.

Mister Iervolino è intervenuto al termine dell’incontro e ha risposto alle domande, sotto la lente d’ingrandimento c’è la prova del gruppo e l’impegno durante la settimana: “Abbiamo fatto una buona gara contro una squadra a cui la classifica dice una cosa non vera ma che gioca molto molto bene. Il mister, ci conosciamo, so bene come la pensa e un po’ la pensiamo uguale. I punti di oggi valgono molto e soprattutto doppio. Dico la verità, a parte tutto, oggi ci interessano solo i tre punti e ci interessavano in qualsiasi modo potevamo farlo e l’abbiamo fatto anche bene. Ma era importante conquistare i tre punti, ora siamo già proiettati a martedì per prepararci bene e per vincere l’incontro di domenica prossima.

Potevamo, secondo me, chiuderla con un risultato diverso e più ampio per stare più tranquilli, ma la Maddalonese ha giocato bene e ha tenuto un ottimo palleggio fino alla fine.

Finalmente non ho visto rifare gli errori delle partite precedenti che sono stati, forse, il vero peccato. Abbiamo saputo leggere i momenti, ci siamo dosati su quando dovevamo attendere, quando dovevamo subire e soprattutto quando dovevamo essere cinici quando l’avversario te lo concede. Questo lo abbiamo fatto bene e sicuramente ci ha aiutato.

Per noi è stata una settimana difficile sotto il punto dei numeri degli allenamenti e dei presenti. Combattiamo con i tanti assenti tant’è che avevamo in panchina due abbastanza infortunati, diciamo così. È stata una settimana un po’ così, però dal punto di vista mentale è stata una settimana veramente importante. Ho chiesto loro fin da martedì già di accendere la testa per domenica perché non siamo una squadra che può accendere la spina solo la domenica mattina. È questo l’aspetto mentale che dobbiamo migliorare. Ci è andata bene e spero che i ragazzi abbiano la forza di continuare a farlo ad ogni allenamento”.

Sull’ammonizione, Iervolino poi prova a spiegare: “Io vivo tanto la partita, la vivo tanto ma sempre in maniera corretta a mai fuori luogo con gli arbitri. Non dico mai parole fuori posto in questo senso. L’urlo, l’incitamento e le direttive sono sempre presenti. Probabilmente avrò fatto forse 10.000 passi in panchina, detto questo, è stato uno scherzo con il mister avversario perché Bovienzo usciva un pochino dalla zona dall’area tecnica e il guardialinee lo ha redarguito senza ammonirlo. Lui ovviamente, dicendolo per scherzare, mi ha indicato all’esterno della zona tecnica e ha detto “Mister stai in zona tecnica”, il guarda linee mi ha visto fuori dall’area tecnica e mi hanno ammonito. Ecco, tutto qua”.