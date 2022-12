Eccellenza. Vito Manna: “Mercato “vivo” per il Real Forio. Riecco Nicola Jelicanin”

Il ds del Real Forio, l’avvocato Vito Manna fa il punto della situazione in questa parentesi di mercato invernale di Eccellenza. Il colpo più importante, sicuramente, è il ritorno di Nicola Jelicanin.

“La sua lontananza da Forio è durata pochi mesi: Nicolas Jelicanin è di nuovo con noi! Torna ad indossare la maglia biancoverde l’attaccante argentino tra le note più positive dello scorso sfortunato campionato. Nicolas – si legge nella nota del club del presidente Amato – ha iniziato l’attuale stagione con l’ Itri (Eccellenza laziale) ma non ha resistito al richiamo di Forio e del Real Forio.

In passato ha indossato le maglie di Club Atletico Huracan (Argentina), Deportivo Alaves (Spagna) e ha giocato nella primavera di una delle migliori “favole” del calcio italiano recente: il Chievo Verona. In Eccellenza si è fatto apprezzare con le maglie di Ausonia, Formia e Sessana. In estate Nicolas è volato negli Stati Uniti per giocare un torneo professionistico con il Club de Lion. Jelicanin è in grado di offrire, grazie alla sua duttilità tattica, più soluzioni al tecnico biancoverde.

Le prime parole di Jelicanin. “Sono davvero contento di essere di nuovo a Forio. Quando il Presidente mi ha contattato non ci ho pensato un attimo perché a Forio ed al Real Forio 2014 mi sento a casa. Ho voglia di ripagare la fiducia e dare il massimo per la salvezza”