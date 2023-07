Eccellenza. Una stella argentina nel cielo biancoverde: è l’attaccante Nicolas Musso!

Il Real Forio non si ferma e il reparto offensivo di mister Angelo Iervolino parlerà argentino. La società biancoverde potenzia ulteriormente l’organico con l’innesto dell’attaccante Nicolas Musso. Nuova stella sudamericana nel cielo isolano, il classe 1995 – originario di Seguì, città non distante da Crespo nella provincia di Entre Rìos – va a rafforzare il parco avanzato del club all’ombra del Torrione. Si tratta di una prima punta che fa del fisico e della tecnica i suoi punti di forza. Nonostante non sia una vera e propria torre, Musso è dotato di grande mobilità che gli consente di dialogare con i compagni. Peculiarità che lo rendono un centravanti moderno, in grado di attaccare con molteplici ed imprevedibili modalità l’avversario di turno. Di piede mancino, educato e spietato, il nuovo arrivato riesce ad essere altresì un punto di riferimento nella manovra.

Il suo percorso nel mondo calcistico prende il via nella sua tanto amata Argentina, dove Musso cresce e si responsabilizza nei settori giovanili di due squadre importantissime e rinomate, quali il Boca Juniors (dove il nuovo attaccante biancoverde resta due anni) e il Club Colon de Santa Fe. Nel 2015 approda in Italia e firma per la formazione laziale Palestrina. In carriera indossa le maglie di Sant’Agnello (con cui ha realizzato 18 reti in 25 partite), Sorrento, Troina, Chiampo, Sersale, Agnonese, Scalea e Afro Napoli. In epoca più recente è protagonista con Arbus, Cotronei, Biancavilla in Serie D, Taloro e Lanusei.

Per Musso dunque si spalancano le porte dell’isola d’Ischia e del Real Forio. Una nuova parentesi resa possibile dall’accordo tra le parti: una trattativa sbocciata con la solita determinazione del patron Luigi Amato e portata avanti dal lavoro meticoloso del Direttore Sportivo Vito Manna, affiancato dal Vice Nicola Pisani. L’attività di intermediazione è stata svolta dalla Pro Stars Management. Prime dichiarazioni rilasciate dall’attaccante ai canali ufficiali del club, in attesa del suo arrivo concreto ai piedi del Torrione: “Ringrazio il Presidente, la società, il Direttore ed il mister per avermi permesso di far parte del progetto biancoverde. Sono molto contento e non vedo l’ora di essere là con tutti voi. Forza Real Forio 2014!”.