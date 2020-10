Eccellenza. Un altro caso di Covid coinvolge il Barano. Rinviata la gara di domenica

Giovanni Sasso | Dal possibile rinforzo che risulta positivo al Covid-19 e non può ripresentarsi al “Di Iorio” per svolgere la rifinitura del venerdì in vista del derby con l’Ischia, al caso di positività di un calciatore bianconero che il derby lo ha giocato, indossando la maglia di titolare per tutti i novanta minuti. In casa Barano si passa dal «sospiro di sollievo perché sono risultati tutti negativi i test rapidi ai quali si sono sottoposti nelle scorse ore squadra, staff tecnico nonché dirigenti» (è un passaggio del comunicato stampa bianconero diffuso martedì), alla nuova preoccupazione per un altro caso di positività.

Infatti, se il primo calciatore risultato positivo ha avuto contatti con l’ambiente baranese nei pomeriggi di martedì 13 e mercoledì 14 ottobre scorsi, il secondo è sceso in campo sabato 17 e fa parte in pianta stabile del Barano da diverse settimane. «Il Barano Calcio, in perfetto coordinamento con il medico sociale bianconero nonché con le istituzioni sportive, ripeterà i test rapidi nel corso della prossima settimana», recitava il comunicato del Barano diffuso l’altro ieri. Ma i test a questo punto saranno sicuramente quelli molecolari (il cosiddetto “tampone”), anche se la società presieduta da Massimo Buono attende disposizioni dell’Asl, in quanto il calciatore in questione, che ha disputato il derby con l’Ischia, ha effettuato il test in un centro privato.

La procedura in merito è chiara: il medico di base del tesserato deve comunicare la positività all’Asl che si attiva successivamente. Il medico sociale del Barano, il dottor Buono, nella giornata odierna comunicherà a sua volta la positività del calciatore alla dottoressa Coppola. A quel punto scatterà il conto alla rovescia per l’effettuazione dei tamponi (una trentina). Nel frattempo, mostrando immediatamente senso di responsabilità, staff tecnico e squadra hanno anticipato l’isolamento fiduciario.

«Abbiamo attivato i protocolli. Dopo aver ricevuto la notizia dal calciatore, che è in isolamento a casa – dice il presidente Massimo Buono – stiamo procedendo per gradi avendo il nostro tesserato svolto il tampone presso una struttura non Asl. Visto che lo stesso aveva un raffreddore da diversi giorni, abbiamo preferito non farlo venire alla ripresa della preparazione. Poi lui ha svolto il tampone che oggi (ieri per chi legge, ndr) ha avuto esito positivo. Abbiamo contattato il presidente del comitato, Carmine Zigarelli, presso la sede del C.R. Campania è giunta una nostra mail che spiega la situazione da cui scaturirà il rinvio della gara di Maddaloni». Gara puntualmente rinviata, l’unica (al momento) del Girone A, a fronte di ben quattro rinvii nel Girone B e due nel Girone C (in totale fanno sette su ventuno partite in programma).

ALTRO IN ATTESA – Il Barano Calcio ieri pomeriggio naturalmente non si è allenato e non potrà farlo finché la situazione non sarà chiara. Intanto c’è un altro tesserato che ieri l’altro ha effettuato il test molecolare ed è in attesa dell’esito che dovrebbe arrivare oggi. Naturalmente si spera in una negatività perché in quel caso significherebbe che la squadra dovrebbe di sicuro fermarsi per dieci giorni, col rischio di non giocare nemmeno il prossimo match, previsto sempre in campo esterno. «Purtroppo siamo vincolati ai tempi dell’Asl», sottolinea Buono.

Interessata alla problematica in maniera indiretta, l’Ischia Calcio resta in attesa di eventuali comunicazioni dell’Azienda sanitaria locale considerato che il calciatore bianconero ha partecipato alla partita. Tuttavia, se non ci saranno disposizioni da parte dell’organismo sanitario, la squadra gialloblù può proseguire gli allenamenti in vista della gara interna di domenica contro l’Albanova.