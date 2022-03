Eccellenza. Tutti pronti per le «quattro giornate»

Nove squadre su quattordici ancora in lotta per un obiettivo, in zona play-off così come in quella zona play-out, con due isolane come Ischia e Real Forio che dovranno giocarsela fino alla fine e che, ironia della sorte, si fronteggeranno domenica pomeriggio al “Mazzella”, e una (Barano) che sta per dire addio all’Eccellenza dopo quasi sei anni nella massima serie regionale. E’ un rush finale entusiasmante quello che stanno per vivere gli appassionati e i tifosi delle squadre del girone B di Eccellenza.

Questo format a quattordici squadre, confermato causa pandemia, sta causando quello che in tanti ad inizio stagione avevano pronosticato, nel bene e nel male. Solo per bravura, potenziale indiscutibile ed il classico pizzico di fortuna, la capolista Puteolana è stata capace di rimanere lassù praticamente dalla prima giornata, senza conoscere l’onta della sconfitta. Domenica al “Conte” può chiudere i conti per il primo posto battendo il Napoli United, facendo così anche un piacere prima al Savoia che è secondo e poi all’Ischia che, in caso di successo interno con il Real Forio, si ritroverebbe davanti alla squadra di Maradona Jr. Il Savoia, dopo aver evitato in extremis la sconfitta al “Giraud” beffando l’Ischia in pieno recupero, dovrà assolutamente ritornare alla vittoria al “Vallefuoco” contro il Neapolis che è praticamente all’ultima spiaggia. Solo un risultato positivo può evitare ai ragazzi cari al patron La Peccerella di alzare bandiera bianca con largo anticipo visto il distacco dalla sestultima che cresce (+10), unitamente alla giornata sulla carta agevole per il Sant’Antonio Abate che si recherà in casa del Napoli Nord e al successivo scontro diretto che i giallo-grigi dovranno disputare al “Calise” di Forio.

Il Real, dopo il derby di Ischia, dovrebbe recuperare la partita con la Frattese che sarà ancora una volta determinante per cercare di evitare la disputa degli spareggi. Considerato che attualmente il sestultimo posto è occupato dalla Maddalonese e che fra quattro giorni al “Papa” di Cardito c’è il derby tra le due squadre granata, al Real Forio converrebbe un pareggio o un successo del Mondragone, per non perdere terreno nei confronti di calatini di mister Valerio che all’ultima giornata dovranno presentarsi a Forio.

Se in basso è tutto in gioco, anche per effetto della sconfitta interna del Sant’Antonio Abate contro il Mondragone, che ha di fatto cambiato la tabella di marcia della rinnovata squadra giallorossa, nella parte alta della classifica solo domenica scorsa si è abbassato il ritmo per il tonfo casalingo del Napoli United e il pareggio nel big-match tra Savoia e Ischia. Un’Ischia andata vicinissima al colpaccio. Fino a pochi secondi dalla fine aveva il secondo posto in pugno, al triplice fischio dell’arbitro si è ritrovata quarta anche se rosicchiando un punto al Napoli United. Resta la prestazione positiva, restano l’atteggiamento propositivo e la personalità mostrati, ma nel calcio contano anche altri fattori che non sono insiti in complessi formati da un’età media bassa. L’importante è che chi ha in mano le redini della società si sia reso conto quanto sarebbero potuti valere quel paio di sforzi, quel paio di “eccezioni” in chiave tecnica che la piazza reclamava in tempi non sospetti e che su queste colonne abbiamo implorato più che auspicato.

I gialloblù hanno perso all’andata e al ritorno con la Puteolana uscendo dal campo a testa alta e con un pizzico di rammarico, stesso discorso dopo il doppio confronto con gli oplontini, con pareggio all’andata e al ritorno. In pochi però si sono resi conto quanto costa la gestione dell’Ischia rispetto a quelle dei club che occupano i primi due posti della classifica. Parliamo di differenze abissali, con budget più che raddoppiati in confronto a quello del sodalizio gialloblù. Ci sarà tempo per i bilanci finali: manca quasi un mese alla fine della regular season, quattro giornate da vivere intensamente e chissà cosa potrà accadere nella girandola impazzita degli spareggi-promozione…