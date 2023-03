Eccellenza. Simonetti stringe i denti, giocano Padin e Kikko Arcamone

Si torna sulla terraferma per l’ennesima trasferta stagionale. L’Ischia incontra l’Acerrana per la trentunesima giornata del campionato: archiviato il successo contro il Pompei, per i gialloblù c’è l’insidiosa prova all’Arcoleo. Sarà il quarto appuntamento tra le due, il bilancio dell’annata sorride agli isolani con due vittorie e una sconfitta. Proprio quest’ultima, però, è arrivata nel fortino granata. Pesante ko in rimonta ed uscita anticipata dalla Coppa Italia per la capolista del Girone A di Eccellenza. Su quest’argomento e sulle condizioni della squadra si è espresso Enrico Buonocore, nella consueta conferenza stampa.

Com’è stata la settimana di lavoro dopo una vittoria importante, sofferta e contro l’avversario più ostico di questo girone?

“La settimana è andata bene, è trascorsa anche velocemente. Abbiamo lavorato bene, la squadra è in una condizione buona, sia dal punto di vista fisico che mentale. Ci siamo preparati per giocare contro una squadra che nell’ultimo mese e mezzo non ha fatto benissimo, ma ci aspettiamo un avversario che vorrà giocare, fare punti e non ci regalerà niente. Sarà una partita vera, dobbiamo andare veramente con grande fame e grande voglia di fare risultati, saranno novanta minuti di battaglia”.

Non ha parlato molto nello spogliatoio durante questa settimana?

“Ho parlato quando bisognava farlo, in alcune circostanze anche più del solito quando c’era da dire qualcosa. La settimana è passata tranquillamente, i ragazzi si sono allenati bene. Chi non si è allenato a pieno regime con la squadra, ma è tornato soltanto giovedì, è Ciro Simonetti. Ha un problema a un dito del piede, non è a rischio. Il resto è arruolabile, tranne Longo che salterà la partita per squalifica”.

Quale sarà la misura per ovviare alla squalifica di Longo?

“Abbiamo tante soluzioni, però in questo momento non mi devo inventare nulla. Se non gioca Longo, gioca Padin e viceversa. Longo non ci sarà e il giocatore che scenderà in campo dall’inizio sarà Padin. Brienza? Sta bene, si è allenato altrettanto bene. Solo mercoledì l’abbiamo tenuto a riposo per un problemino, però si è allenato a pieno ritmo”.

Vendetta sportiva contro l’Acerrana dopo l’uscita in Coppa Italia?

“Non abbiamo pensato mai a questa cosa, quella partita l’abbiamo tenuta sotto controllo per settanta minuti. Poi negli ultimi venti abbiamo fatto uno scempio e siamo usciti meritatamente dalla Coppa Italia. Non ci saranno rivincite perché ogni partita è diversa. È un avversario che conosciamo, l’abbiamo incontrato tre volte. Li conosciamo, così come i giocatori che hanno acquistato a dicembre: può giocare in tante maniere, ha una buona qualità di interpreti e non sarà facile. Dipende poi la condizione di come arriveranno al match. So che mancherà qualcuno per infortunio, vedremo la loro formazione sabato. Possono giocare a tre o a quattro dietro, ci siamo preparati per qualsiasi situazione”.

Abbiamo parlato spesso dei tifosi. Domenica c’è stata una risposta meravigliosa, ci si attende un finale di campionato ad alti livelli per quanto riguarda il pubblico.

“Domenica i tifosi sono stati incredibili, è stato il nostro dodicesimo uomo in campo. Il pubblico ci ha aiutato nei momenti di difficoltà, ci hanno sostenuto e la vittoria trova molti meriti anche nella tifoseria. È normale che ci sia tanta gente per questo rush finale, ad Acerra ci sarà capienza ridotta per gli ospiti: saranno pochi. Ma anche in trasferta non stanno facendo mancare il loro apporto”.

Riflettori su Matarese e Patalano. Si può parlare di scommessa nella scommessa? Non solo l’Ischia che arriva prima in classifica, ma anche quella di valorizzare i calciatori.

“Nove anni fa allenavo il Lacco Ameno, Matarese era under e lo conoscevo. Negli anni non sempre sono stato ad Ischia, ma seguivo tutte le squadre. Ha sempre fatto bene. Patalano è un 2005 che, secondo me, deve crescere a livello mentale ed essere più spavaldo quando gioca. È educatissimo, ha grandi margini di miglioramenti, può fare tanti ruoli: è un ragazzo di prospettiva. Poi nel calcio non basta solo saper giocare, ci vogliono altre qualità. Mi auguro che col tempo possa avere questi aspetti. A livello di tecnica come 2005, assieme a Ballirano, è il più bravo di tutti a Ischia. Quando si sale di categoria e si crea la competizione con giocatori forti, lì non basta solo saper giocare a calcio. Questo ragazzo è di prospettiva. Domenica, ad esempio, Kikko Arcamone ci ha cambiato la partita e ha fatto la differenza. Quando vedo queste cose, non devo dare il contentino perché non lo faccio: ma è giusto per un allenatore decidere di farlo giocare. Non ho più dato la formazione, sabato Kikko Arcamone sarà titolare. È giusto, se lo merita, è sempre stato sul pezzo. Quando vedo queste cose, sono contento. Lavora, fa le cose in maniera giusta, si allena bene: è giusto che abbia la sua opportunità dopo un mese circa. Poi se dobbiamo cambiare qualcosa, lo faremo”.