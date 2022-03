Eccellenza. Savoia, Ischia, Napoli United e Frattese: una è di troppo

Quando mancano sette giornate alla fine del campionato, è tutto in discussione, sia in zona play-off che in quella play-out. Eccezion fatta per il primo posto e per gli ultimi due che portano alla retrocessione diretta in Promozione (ormai per Napoli Nord e Barano non c’è più niente da fare), la classifica è in continua evoluzione. Iniziamo dal vertice, dove la Puteolana saluta e se ne va.

Il vantaggio sul Savoia sale a nove punti. Anche se gli oplontini domenica dovessero infliggere la prima sconfitta stagionale ai diavoli rossi della Solfatara, cambierebbe poco. La squadra di Marra, dopo diciannove giornate, ha lasciato per strada soltanto otto punti. Il 4-0 rifilato alla Maddalonese, davanti ad una bella cornice di pubblico, ha ulteriormente avvicinato la capolista agli spareggi con le altre due prime. Nel Girone A la Palmese, una volta vinto lo scontro diretto con l’Acerrana, ha un vantaggio considerevole sul Cervinara (nove punti). A questo punto si attende di conoscere la reginetta del Girone C: San Marzano e Angri hanno gli stessi punti (47), con la Scafatese che insegue a 42. Chi rincorre spera che i sarnesi siano distratti dal triangolare della fase nazionale di Coppa Italia (Melfi e Barletta le avversarie di Marotta e compagni).

PLAY-OFF – Come abbiamo riferito fin dalla fine del girone d’andata, una delle due quarte dei tre gironi che disputeranno i play-off uscirà di sicuro dal Girone C. L’Agropoli ha 40 punti, dieci in più rispetto a chi insegue. Il ritmo imposto dalle prime del Girone B nelle ultime quattro giornate, non è stato mantenuto dalle prime del Girone A. Infatti, Acerrana, V.Avellino e Grotta che sono in lotta per i posti a disposizione per gli spareggi, hanno 33 punti, 5 in meno rispetto all’Ischia che chiude la griglia del raggruppamento napoletano-casertano. La lunga rincorsa del Savoia sembrava poter mettere i biancoscudati in una botte di ferro ma lo stop di Ercolano e lo scontro al vertice di domenica con la Puteolana, mettono a rischio anche la piazza d’onore. La Frattese, che dopo la netta sconfitta con l’Ischia sembrava in crisi, si è ripresa (due vittorie di fila) e insegue a due punti il duo Napoli United-Ischia. E’ chiaro che, se le contendenti confermeranno il trend delle ultime giornate, una tra le prime cinque è di troppo.

E sarebbe a dir poco clamorosa un’eventuale esclusione proprio della Frattese in virtù dell’investimento fatto dal patron Guarino, con costi che sono di gran lunga superiori all’Ischia ma anche allo stesso Napoli United. Alla ripresa delle ostilità, impegni di pari difficoltà per chi insegue il sogno play-off. L’Ischia sarà ospite del Mondragone degli ex Di Maio, Fiorillo e Alvino. A Cardito l’atmosfera sarà sicuramente “calda” visto i domiziani non possono permettersi ulteriori passi falsi perché rischiano i play-out. Una squadra partita con ben altre ambizioni quella granata… Stesso discorso per la Maddalonese che ospita la Frattese. Anche se gioca al “Vallefuoco”, per il Napoli United non si prospetta una passeggiata contro un’Albanova scaltra e sorniona, che sa attendere l’attimo propizio per far valere le doti dei suoi uomini più rappresentativi. Delle tre sfide in chiave spareggi, l’Ischia ha sulla carta il compito più arduo. Sarà importante confermare lo stato di salute e giocare con la stessa personalità vista di recente lontano da Fondobosso.

PLAY-OUT – L’andamento lento di Maddalonese e Mondragone consentono al Real Forio di sperare nella salvezza diretta. La vittoria in casa del Napoli Nord ha riportato il sereno in casa biancoverde. Da ieri si sta preparando nel migliore dei modi la partita interna di domenica mattina contro l’Ercolanese. Il peggior avversario che potesse capitare in questo momento ma ormai nessuna partita si può definire alla portata. La squadra di Leo è l’unica ad aver mosso la classifica tra le ultime otto. Il Neapolis a Ischia ha dimostrato di essere vivo ma anche dei limiti nel riuscire a trovare i giusti equilibri contro squadre qualitativamente più forti.

Il calendario non sorride ai picciotti del prof La Peccerella visto che domenica saranno di scena a Sant’Antonio Abate che ha tutta l’intenzione di lasciare il terz’ultimo posto. Dando uno sguardo al calendario, il Neapolis avrà un altro scontro diretto lontano da casa, precisamente al “Calise” di Forio. Il Real chiuderà la regular season ospitando il Mondragone e infine portandosi in casa della Maddalonese. Per questo motivo i biancoverdi dovranno capitalizzare le sfide casalinghe con Frattese e Neapolis.