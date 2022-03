Eccellenza. Savoia-Ischia: in palio il secondo posto

Partitissima al “Giraud”. Il Savoia e l’Ischia si giocano il secondo posto. C’è anche il Napoli United in lotta, ma ci sarà tempo per pensare eventualmente a come “sbarazzarsi” di questo terzo incomodo in lotta per la piazza d’onore (che tra l’altro dovrà passare per Fondobosso, dove dovrà dimostrare che la vittoria dell’andata non fu frutto del caso).

L’Ischia cerca l’impresa. Deve provaci per dare una svolta al suo finora positivo campionato. Di fronte ci sarà una squadra che difende molto alta, che accompagna l’azione offensiva con tutti gli effettivi, che è costretta a concedere qualcosa ed è su questo “qualcosa” che l’Ischia dovrà costruire la propria partita. Reggere il prevedibile, iniziale sprint dei biancoscudati che saranno spinti di sicuro da un migliaio di spettatori, ma soprattutto rispondere colpo su colpo. Contro calciatori in grado di sfruttare ogni minimo errore dell’avversario – intendiamoci, non deve essere necessariamente un pallone perso in uscita sulla trequarti o regalato in seguito ad un passaggio sbagliato – c’è bisogno di tanta ma tanta applicazione, di spirito di sacrificio. L’Ischia sulla carta ha qualcosa in meno del Savoia che però deve confermare sul campo di avere quel pizzico di qualità in più unita ad una maggiore esperienza.

L’area comunicazione della società oplontina alla vigilia della partita si è divertita a snocciolare qualche numero che dà un’idea del campionato fin qui disputato dal Savoia. Su ventuno partite giocate, le vittorie fin qui ottenute sono quattordici, con trentacinque gol fatti, undici risultati utili di fila ma soprattutto dieci gare senza subire gol. In parole povere, senza la partenza caratterizzata dall’impiego di ragazzini e qualche calciatore ormai decotto, la squadra vesuviana a quest’ora avrebbe potuto giocarsela con la Puteolana visto che il passo delle due squadre è stato praticamente identico.

In palio c’è dunque la seconda posizione. Il Savoia cercherà di mettersi l’Ischia definitivamente alle spalle anche per rispondere ad un eventuale affermazione del Napoli United. In caso di parità, potrebbero essere proprio i mugnanesi ad approfittarne, e le ultime quattro giornate diventerebbero oltremodo interessanti. Non abbiamo citato la Frattese perché è attardata e lo sarà ancor di più dopo questa giornata visto che la partita di Forio non si giocherà per i casi di positività denunciati dal club nerostellato. Il girone B al pari dello C dovrebbero a fine stagione decretare le due quarte che andranno a giocarsi i play-off ma andarci realmente da quarta significherebbe arrivare fino alla fine dopo un’impresa dietro l’altra.

Per quanto riguarda la formazione, l’Ischia dovrebbe scendere in campo con lo stesso undici di domenica scorsa, con Chiariello che ritornerà al fianco di Di Costanzo dopo la squalifica. Usiamo il condizionale perché Iervolino nel pre-gara ha parlato di qualche novità, non è dato sapersi se si riferiva alla formazione o al posizionamento degli avanti o a qualche soluzione tattica per mettere in difficoltà il Savoia che come sempre farà leva su Esposito e Scarpa per fare la differenza nell’area di rigore avversaria. La coperta dell’Ischia in difesa è ritornata corta a causa dell’indisponibilità di Muscariello (influenza).

SCARPA CARICO – Il capitano del Savoia, Ciccio Scarpa, a poche ore dalla partita, sembra avere l’entusiasmo di un ragazzino: «La settimana di allenamento è andata benissimo, anche perché venivamo da un risultato importante ottenuto su un campo difficile. Abbiamo preparato bene questa partita – prosegue Scarpa – per cercare di vincerla ed allontanare le inseguitrici. Venivamo da tre-quattro partite impegnative, adesso c’è l’Ischia e dovremo cercare di superare questo ostacolo. In tal caso, avremmo la possibilità di accedere quasi sicuramente ai play-off. Rientro in campo con motivazioni forti, importanti. Quando sei fuori da qualche settimana, ricarichi le batterie: sono motivatissimo, non vedo l’ora che arrivi la partita per dimostrare a tutti che sto bene e voglio fare risultato pieno. Mi metto a disposizione del mister e della squadra, sono sempre pronto a dare consigli agli altri: il capitano è soprattutto questo».

ARBITRO – La gara del “Giraud” (14.30) sarà diretta dal signor Adam Collier della sezione di Gallarate. Assistenti Ceriello e Cammarota di Nola.

I CONVOCATI

Portieri: Di Chiara, Mazzella.

Difensori: Florio, Di Costanzo, Buono, Chiariello, Pistola, Iacono.

Centrocampisti: Sogliuzzo, Trofa, Montanino, Arcamone G.G., Conte, Di Sapia, Pesce.

Attaccanti: Castagna, De Luise, Filosa, D’Antonio, Trani.