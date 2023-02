Eccellenza. Sant’Antonio, chiusi i conti. Amato è certo: “crediamo nell’obiettivo”

Due vittorie consecutive, traguardo salvezza sempre più vicino e volontà corale superiore alle numerose assenze. Il Real Forio vince ancora, dopo il successo casalingo con la Maddalonese arriva il guizzo esterno sul rettangolo da gioco del Sant’Antonio Abate.

Una trasferta dolce per la squadra di Angelo Iervolino che accorcia sul Pomigliano e aggancia il Villa Literno in classifica. Al termine della partita allo Stadio Vigilante Varone, il presidente Luigi Amato ha espresso la sua gioia per la convincente prestazione della squadra.

Una breve intervista ricca di spunti: dall’eurogol decisivo di Filosa alla rivalsa sportiva contro i giallorossi. Queste le sue parole a margine della gara disputata in trasferta dal gruppo isolano: “La squadra ha messo tutto, non ha mollato su nessuna palla. Poi ho visto Filosa in forma smagliante, si è inventato un gol alla Maradona, possiamo dirlo. I trascorsi dell’annata precedente non hanno riservato momenti felici contro il Sant’Antonio Abate, in questa stagione invece ci siamo presi sei punti contro i giallorossi, quindi abbiamo chiuso i conti. La vittoria in trasferta vale tanto per il momento, per le vittorie consecutive e per il morale dei ragazzi: sono estremamente contento. Crediamo nell’obiettivo salvezza diretta, abbiamo sempre creduto di poterla raggiungere e adesso ancora di più perché abbiamo consapevolezza nei nostri mezzi. Quindi ci godiamo questo successo e pensiamo alla prossima partita per cercare di portare quanto prima questa salvezza diretta a casa. Con l’Ercolanese non sarà semplice, ma in questo momento sono tutte partite complicate.

Ad esempio, il Massa Lubrense ha pareggiato ad Ischia, nessuna partita ha un risultato scontato e dobbiamo giocarcela con tutte, avendo la consapevolezza di poter contare su un’ottima squadra e di vivere un ottimo momento di condizione. Il problema è relativo agli infortuni, ci stanno un po’ massacrando. Contiamo di recuperare qualcuno in settimana, nel frattempo forza Forio”.