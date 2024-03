Eccellenza. Sala stampa. Carlo Sanchez: “Il Castel Volturno ha meritato la vittoria”

Lo stadio Calise è diventato la terra di conquista del Castel Volturno, il Real Forio si è fermato dopo due risultati utili di fila. Prova sottotono da parte dei biancoverdi, Carlo Sanchez ha fatto la sua analisi: “Parliamo di una sconfitta meritatissima dove il Castel Volturno si è dimostrato più squadra di noi, è inutile nascondersi.

Nel primo tempo abbiamo avuto un’occasione con Filosa, ma loro hanno fatto una prestazione importante e meritato pienamente la vittoria, soprattutto per colpe mie perché sono il responsabile della squadra. I ragazzi hanno fatto quello che potevano, in settimana ne parleremo. Dopo due prestazioni positive c’è stata questa non proprio buona, però andiamo avanti”.

Sulla scelta di sostituire Acosta: “Il cambio è stato tattico, una scelta tecnica. Ho preferito un attaccante più veloce nel secondo tempo. Al netto della sostituzione, non c’è stata una prestazione corale all’altezza di quello che possono dare i ragazzi. Ci sta dopo un percorso, dopo alcune partite fatte bene. Non dovrebbe esserci una prestazione così, però ne prendiamo atto e andiamo avanti. L’obiettivo è la salvezza, la raggiungeremo con prestazioni migliori rispetto all’ultima. Diamo merito al Castel Volturno che ha fatto la sua grossa partita con calciatori di qualità. Ha dimostrato, con voglia e denti, di meritare la vittoria”.

Sanchez ha parlato anche delle qualità della squadra: “Questo è un gruppo che non merita di stare in quella posizione di classifica, è una squadra forte. Guardiamo la realtà e diciamo che dobbiamo salvarci, il problema è che il Forio non deve stare in quella zona della classifica. Un risultato positivo oggi doveva dare continuità a quello che stiamo facendo per proseguire nella scalata. Con gli investimenti fatti e con soluzioni in tutte le zone del campo, non si può lottare solo per la salvezza. Le partite negative ci sono, ora andiamo avanti e pensiamo già alla prossima gara contro il Pompei. Dobbiamo essere un po’ più cattivi perché il calcio è un gioco agonistico, bisogna scendere in campo con determinazione, voglia e testa, non solo con i piedi”.

Sul prossimo turno che vedrà il Forio sfidare il Pompei: “Andremo a fare la nostra partita, lavoreremo tutta la settimana e vedremo come sarà la prestazione. Oggi c’è malumore perché nessuno si augurava un risultato negativo, in casa soprattutto, il Calise deve essere il nostro fortino. Diamo merito al Castel Volturno, è stato più bravo. Nel secondo tempo, non è stata una prestazione da squadra, si è visto. Nel primo abbiamo fatto meglio. Quando prendi gol, un po’ di lucidità viene meno. Dobbiamo evitare cali di attenzione e giocate individuali, le partite si vincono con la coesione e l’unione del gruppo”.

Sull’assenza di Sogliuzzo: “Pesa dal punto di vista caratteriale, di personalità, è un giocatore forte. Con l’Albanova era squalificato e siamo riusciti a disputare una grande prestazione. Contro il Castel Volturno c’è stato un piccolo passo indietro a livello mentale, recupereremo nelle prossime gare. La squadra è competitiva, dispiace dover giocare per un obiettivo che non è l’ambizione che aveva la società all’inizio della stagione. Andiamo avanti, poi faremo un bilancio a fine campionato”.

Foto Francesco Di Noto Morgera