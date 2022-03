Eccellenza. Real Forio, tutti sulla corda. Domani ingresso gratuito al Calise

Si vede che la vittoria di Monte di Procida contro il Napoli Nord ha ridato smalto ai biancoverdi. Basta vedere come si allenano, lo spirito e la determinazione che ci mettono per ben figurare domani mattina al “Calise” contro un Ercolanese che avrà un paio di pedine in meno ma che nel complesso se la giocherà comunque per i tre punti. Quella vesuviana non è squadra che rinuncia a giocare e così, senza “pullman” piazzati fuori all’area di rigore, il Real Forio avrà maggiori spazi per dare sfogo alla propria fantasia. In settimana si è visto un Moccia più pimpante (il gol di sei giorni fa aiuta…), un Cirelli che cerca sempre lo scambio ma non dimentica la porta.l Sul pezzo anche gli altri, Castaldi compreso. Cantelli nella seduta di ieri ha riportato un piccolo problema fisico che speriamo possa essere risolto. Sfortunato anche De Luise, ieri out insieme a Fiorentino che di sicuro non sarà dei convocati. In questi giorni, Flavio Leo ha tenuto tutti sulla corda. Saurino e Mangiapia ritornano dopo la squalifica e dunque aumentano le alternative tra centrocampo e difesa.

La squadra ha bisogno della spinta del pubblico. Come riportato ieri, la società ha stabilito che per l’importante gara di domani mattina al Calise” ci sarà l’ingresso gratuito. «Ingresso gratuito per Real Forio-Ercolanese – annuncia il club biancoverde –. Domenica ci attende una vera e propria battaglia contro un avversario temibile. Nello scorso week end abbiamo ritrovato i tre punti e sarebbe importante dare continuità al bel successo conquistato in campo esterno. Possiamo farcela soltanto con il vostro amore, con la vostra voce, con il vostro sostegno. Domenica è ora di dare voce a tutta la nostra forianità. Ti aspettiamo allo stadio Calise. L’ingresso sarà gratuito».

2^: CASAMICCIOLA A QUALIANO

Trasferta impegnativa per il Casamicciola che, dopo il 3-0 rifilato al Matteo F.King, oggi pomeriggio a Qualiano affronterà lo Sport Village quinto in classifica. Turno più agevole per la capolista Orfri (+5 sui termali) che ospita il S.G.Sporting Club ultimo del girone.