Eccellenza. Real Forio, torna il Sorriso e la vittoria.

Importante vittoria esterna del Real Forio 2014 che si impone al “Bellucci” di Pompei sul Savoia di mister De Stefano. La squadra allenata da Angelo Iervolino gioca una gran partita, riscattando immediatamente l’amaro mercoledì di Massa Lubrense. Più forte delle numerose ed importanti assenze, più forte di un Savoia ridisegnato e decisamente rinforzato dal mercato di riparazione (l’ex Ischia Scalzone, Samb, Dommarco sono soltanto alcuni dei colpi messi a segno dalla dirigenza biancoscudata), gli isolani approcciano correttamente la partita, scendendo in campo con determinazione e convinzione.

Non mollano mai, Sogliuzzo e compagni, anche quando il Savoia prova in tutti i modi a sfondare il muro isolano. Altra nota lieta è la firma sulla vittoria dei due giocatori, fortemente voluti da società ed allenatore, arrivati a Forio soltanto nelle scorse ore: Guatieri apre le danze al 3’ sfruttando un errore dell’estremo difensore avversario; Sorriso, subentrato al 20’ della ripresa, realizza addirittura una doppietta, confermandosi attaccante che non perdona negli ultimi metri. Il successo conquistato in casa del Savoia è di quelli importanti, dal doppio valore, visto e considerato che giunge in casa di una diretta concorrente.

Schieramenti. Mister Iervolino deve rinunciare al capitano Accurso, così come ai difensore centrali De Micco e Iacono. Out per infortunio anche l’attaccante Rubino. Nell’undici biancoverde si rivede Pistola, dopo l’impiego part time a Massa Lubrense. Capitolo nuovi arrivati: Guatieri è nell’undici titolare, Sorriso (che ha firmato sabato e ha svolto solo la rifinitura con i suoi nuovi compagni) parte dalla panchina. Nel Savoia c’ è Scalzone, fino a pochi giorni fa in forza all’Ischia Calcio e tornato a vestire per la terza volta in carriera la maglia del Savoia.

Partita. Impiega appena tre minuti il Real Forio 2014 per portarsi in vantaggio: l’estremo difensore locale Landi combina un pasticcio in fase di disimpegno e regala la palla a Jelicanin che controlla e serve Guatieri, il quale deve solo appoggiare la palla nella porta avversaria. Gol al debutto con la maglia biancoverde per l’ex Borgosesia. Il Savoia, accusato il colpo, si rende pericoloso con Scalzone, ma la difesa isolana riesce a contenere l’imponente attaccante avversario.

Al 18’ arriva il pari dei padroni di casa: Granata, appostata sul primo palo, trova il tempo giusto per la deviazione aerea e trasforma in oro un calcio d’angolo di De Cristofaro. Intorno alla mezz’ora iniziativa personale di Martinelli che prova a sfondare centralmente prima di calciare da fuori area mandando alto. Al 32’ Sirabella devia un calcio di punizione di Pistola, ma Landi neutralizza senza particolari affanni. Al riposo si è in perfetta parità. Anche nella ripresa, il Real Forio 2014 scende in campo con l’approccio corretto: dopo 3’ Granata sbroglia una situazione che stava diventando pericolosa evitando che Jelicanin calci da pochi passi dalla porta. Al 7’ Scalzone dalla destra serve Lamb che prova a piazzare la conclusione ma manda alto. Al 16’ schema su punizione dei ragazzi di De Stefano concluso da Scalzone: la palla termina a lato. Mister Iervolino, al 20’, richiama in panchina il generoso Jelicanin e getta nella mischia Ambrogio Sorriso, l’ultimo colpo, in ordine cronologico, del mercato invernale biancoverde.

Ci mette quattro minuti il nuovo arrivato per riportare avanti il Real Forio 2014: al 24’ Sorriso incorna alla perfeziona un traversone proveniente dalla destra non lasciando scampo a Landi. Al 33’ il Real Forio 2014 cala il tris, ancora con Sorriso. Stavolta il gol nasce da calcio d’angolo, la palla viene deviata sotto misura dal nuovo bomber biancoverde. Sotto di due reti, il Savoia si getta in avanti alla ricerca del gol che riaprirebbe la gara. L’occasione più ghiotta capita sui piedi di Carnicelli che, però, da posizione favorevole manda alto. Nei minuti conclusivi del match, Scalzone batte Iandoli con una bella conclusione e riaccende le speranze dei suoi, ma il Real Forio 2014 si difende bene e porta a casa una vittoria preziosa.

AC SAVOIA 1908 – REAL FORIO 2014

AC SAVOIA: Landi, Annunziata (28’ s.t. Gargalini), De Cristofaro, Boussaada (28’ s.t. Barbato), Granata, Sicuro, Strazzullo (20’ s.t. Dommarco), Di Dato, Samb (20’ s.t. Carnicelli), Balzano, Scalzone. All. De Stefano

A disp: Izzo, Vivolo, Onda, Malafronte, Ferraro

REAL FORIO 2014: Iandoli, Cerase, Martinelli (44’ s.t. Castaldi), Aiello, Delgado, Jelicanin (20’ s.t. Sorriso), Sogliuzzo, Pistola, Guatieri (28’ s.t. Filosa), Sirabella, Capone. All. Iervolino

A disp: Delicato, Tedesco, Savio, Peluso, Di Meglio A., Seprano.

ARBITRO: Sig. Aprile della sez. Caserta (ass. Panico di Nola e Scala di Castellamare di Stabia)

RETI: 3’ Guatieri (RF); 18’ Granata (S); 24’ e 33’ s.t. Sorriso (RF)

NOTE: Ammoniti: Delgado, Guatieri, Savio (RF); Boussaada, Scalzone, Sicuro, Dommarco (S). Angoli 6– 3. Recupero 1’ e 5’