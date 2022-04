Eccellenza. Real Forio, si lavora per il gol

E’ uno scirocco “mutevole” quello che spazza il “Salvatore Calise”. I pochi aficionados giunti al campo per assistere all’allenamento pomeridiano, sono costretti nelle proprie auto. «Speriamo che questo vento forte liberi il campo da tutte le negatività», è il pensiero di uno dei presenti, mentre guarda il lavoro che stanno svolgendo i biancoverdi sotto le direttive di Flavio Leo. Tanto lavoro, continuo e ripetuto, per trovare nuove soluzioni per essere efficaci negli ultimi sedici metri, indipendentemente da chi scenderà in campo. Quella di domani contro la Maddalonese è una partita da vincere e basta. Il pareggio non serve a nulla.

Rinvierebbe tutto ad una coda di campionato da disputarsi lontano dall’isola, in casa di un Sant’Antonio Abate che è stato appena bastonato dal giudice sportivo e dunque sarà già meno imprevedibile domani al “Giraud” di Torre Annunziata. Il Real Forio sa che può contare sulla necessità degli oplontini di dover vincere per evitare di farsi “acchiappare” dall’Ischia (o dal Napoli United) all’ultima giornata ma sa anche che non può permettersi di non vincere contro la Maddalonese. Squadra che in cuor suo sa di essere già salva ma è l’aritmetica a tenere ancora vive le speranze del Neapolis di giocarsi un eventuale spareggio al “Cappuccini”. Probabilità minime che però non mettono totalmente al sicuro la truppa di mister Valerio che è in salute e lo ha dimostrato sabato scorso in casa contro il Savoia, quando sfiorò ripetutamente il gol-vittoria.

Leo domani pomeriggio quasi certamente potrà contare di nuovo su Saurino, oltre che di Granato che rientra dalla squalifica. Più lontano dai radar sembra Di Spigna. Per il resto, a parte qualche piccolo acciacco, sono tutti a disposizione del tecnico che, contrariamente a quanto avvenuto la scorsa settimana a Cardito, può scegliere la migliore formazione.

INGRESSO LIBERO – Come riportato ieri, il Real Forio per questo importantissimo appuntamento stagionale ha deciso di aprire i cancelli e dunque sarà ingresso libero. «Saranno gli ultimi novanta minuti a darci, infatti, la possibilità di giocare o meno gli spareggi in casa. Vi aspettiamo», è il messaggio del club biancoverde.