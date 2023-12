Eccellenza. Real Forio-Pomigliano, sala stampa. Amato: “Il carattere della squadra viene fuori. Il Forio è forte”

Anche il presidente Luigi Amato è intervenuto al termine dell’ultima gara del 2023 al Calise. Il prezioso successo contro il Pomigliano, l’obbligo di muovere la classifica e il periodo critico ormai nel dimenticatoio sono gli argomenti trattati dal numero uno biancoverde. Poi una battuta sulla situazione dell’impianto: “Volevamo vincere, era l’obiettivo prefissato e l’abbiamo raggiunto.

Ora testa alla prossima gara prima della sosta, è l’ultima anche del girone d’andata. Bisogna dire che, con il successo ottenuto, abbiamo guadagnato qualche punto sulle avversarie. Quindi la giornata è stata favorevole al Forio. Momento delicato? Credo sia ormai alle spalle perché la squadra ha fatto due vittorie e un pareggio, contro una grande squadra in Coppa e che lascia aperto il discorso qualificazione, nelle ultime tre uscite. Stiamo venendo fuori da un momento difficile, stiamo recuperando dei giocatori e ne abbiamo presi altri importanti. Bisogna essere fiduciosi perché la squadra c’è, i momenti difficili si presentano per tante squadre ed è normale che ci siano durante la stagione. Contro il Pomigliano, nonostante sia stata una gara non eccezionale, siamo stati concreti.

Ci sono tutti gli elementi positivi per dire che il Forio c’è e vuole dire la sua. Carattere? Questi giocatori sono abituati ad altro tipo di campionati, hanno vissuto questo tipo di situazioni e sanno come reagire. Nel momento in cui recuperi tutti gli effettivi e riesci a giocarti la partita nel migliore dei modi, viene fuori il carattere di questi ragazzi. Dopo il rigore, la squadra ha avuto una reazione immediata, creando anche diverse occasioni. Il carattere del Forio è venuto fuori nel momento più importante della stagione e mi auguro che continui ad essere così. A noi oggi servono punti.

Le prestazioni sono anche ottime, però a noi servono punti in questo momento ed è quello che stiamo facendo. Arrabbiato? Mi dispiace, ma penso che l’educazione sia alla base di ogni campo. Bisogna essere rispettosi e noi lo siamo con chiunque. Quando si manca di rispetto ai nostri tifosi e alla nostra società, onestamente faccio fatica a stare calmo. C’è stata un’incomprensione, diciamo così: non mi è piaciuto l’atteggiamento avuto da un calciatore nei miei confronti e in quelli del pubblico. Agibilità del campo? Aspettiamo l’ufficialità. Ho parlato con Gianni Mattera e mi ha detto che ci sono cose positive in cantiere a brevissimo. In settimana ci vedremo per gli auguri natalizi e in quell’occasione probabilmente avremo delle notizie importanti per lo stadio Calise”.