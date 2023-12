Eccellenza. Real Forio-Pomigliano 2-1. L’eurogol di Longo e la zampata di Sogliuzzo, il Real Forio saluta il Calise con una vittoria

Caparbio e con carattere, deciso a superare qualsiasi difficoltà. Il Real Forio supera l’ultimo esame interno e saluta il 2023 al Calise con una pregevole, quanto importante, vittoria in campionato. Contro un Pomigliano ostico e giunto sull’isola per conquistare il bottino pieno, la squadra di Angelo Iervolino risponde ai colpi e regge nel momento più delicato. I biancoverdi sono bravi a costruire numerose occasioni da gol, meno tuttavia nella concretizzazione. Di conseguenza, una menzione va fatta sul cinismo. Ci pensa però bomber Longo a spezzare il primo equilibrio con un arcobaleno disegnato da una mattonella impossibile.

Un gol pazzesco che conferma le qualità di un centravanti top della categoria, fiera dimostrazione del lavoro e della crescita che sta portando avanti la società all’ombra del Torrione. Poi qualche sbandata in zona difensiva e le opportunità create dagli ospiti, qualche sussulto non sfruttato dagli isolani e la beffa pronta a rovinare la domenica mattina del Calise. Un calcio di rigore, tra sfortuna e ingenuità, trasformato da Siciliano che riapre la contesa tra le due formazioni. Il Forio però vuole chiudere il dicembre casalingo con un sorriso, con altri tre punti in cassaforte e con una gioia da dare al club e ai tifosi. Ed è lui, l’uomo simbolo del progetto del presidente Amato, a decidere i novanta minuti di gioco: Sogliuzzo, con una zampata nei minuti finali, regala il successo ai suoi. La gioia del capitano e l’esultanza del gruppo, in un abbraccio che conferma la compattezza e l’unione. E ora l’ultimo valzer dell’anno solare, tra poco meno di una settimana, nella tana di una big del campionato. Il Forio ci tiene a chiudere bene, mettendo definitivamente alle spalle il momento critico: al Conte di Pozzuoli servirà una prova maiuscola per continuare sul percorso ritrovato.

LA GARA

Il Calise si congeda dal 2023 con un successo. Una vittoria sofferta, ma fondamentale per la scalata: dopo i tre punti ottenuti contro il Rione Terra, il Real Forio bissa e riduce il gap dalle avversarie in classifica. Sull’isola arriva un Pomigliano solido, con gamba e pronto a rovinare i piani del club di Luigi Amato. La squadra di Angelo Iervolino, nelle difficoltà, non si divide e continua a giocare: nel finale arriva il guizzo decisivo, di capitan Sogliuzzo, che spinge i biancoverdi alla quinta esultanza in campionato. Lo staff tecnico ripropone Di Meglio sulla corsia destra, Di Costanzo e Cabrera sono i centrali davanti a Iandoli mentre l’inamovibile Pistola si muove a sinistra. Centrocampo sulle spalle del leader in maglia numero 10 e di Arcamone, Filosa e Carnicelli vanno in supporto della coppia offensiva composta da Longo e Acosta. Pronti, via ed è subito ghiotta occasione per i padroni di casa. L’ex Savoia riceve sulla sinistra, avanza, converge verso il centro e con il destro a giro va ad un passo dal gol del vantaggio.

La replica degli ospiti non si fa attendere con un traversone velenoso di Rosi, nessun compagno trova la deviazione in area. Al 5’ rimessa di Filosa e tocco aereo di Acosta, Longo impatta malissimo a pochi metri dal bersaglio e D’Aquino si ritrova la sfera tra i guantoni. Al 16’ lancio dalle retrovie per Rosi, migliore in campo per la compagine allenata da Tudisco: il classe ’01 approfitta di una disattenzione della difesa e supera Iandoli in uscita, il cross viene intercettato in maniera provvidenziale da Di Costanzo. Al 18’ magia del leone che ruggisce davanti al suo pubblico. Filosa recupera il pallone e serve Sogliuzzo che imbuca per Longo, il bomber si coordina di prima intenzione e con una conclusione ad incrociare fulmina il portiere. Al 23’ ancora Rosi si ritaglia lo spazio per la giocata sulla corsia, si accentra e con il mancino spara di poco fuori. Al 27’ asse offensivo per il Forio con i due attaccanti, dal fraseggio nasce il servizio in profondità per Carnicelli che, da ottima posizione, manda alto. Alla mezz’ora, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Filosa ci prova con il sinistro al volo ma la traiettoria non è precisa. Sul versante opposto è Colurciello ad affacciarsi dalle parti di Iandoli. Al 36’ D’Aquino aspetta centralmente Carnicelli, due giri di lancette più tardi Rosi non riesce a sfruttare un disimpegno errato di Di Costanzo.

Nel finale di primo tempo doppia opportunità per il Pomigliano. L’estremo difensore di casa è prodigioso sulla botta sicura del ventiduenne, sulla ribattuta Falanga sbaglia in maniera clamorosa. La partita resta divertente e aperta a qualsiasi risultato, complici i continui capovolgimenti di fronte. Al 49’ Carnicelli si incarica della battuta di una palla inattiva e pennella per la testa di Cabrera che prende il tempo a tutti e spara a lato di un soffio. Sul ribaltamento della manovra, altra iniziativa di Rosi e destro di Guidone che non prende il giro giusto. Al 58’ azione personale di Arcamone che punta l’area avversaria, salta un avversario e con il mancino spaventa la retroguardia ospite. Al 63’ l’ex Ischia batte una punizione e scodella sul secondo palo, Acosta svetta e insacca: si alza ancora la bandierina che annulla il secondo gol di fila per fuorigioco al centravanti. Quattro minuti dopo colpo di testa da distanza ravvicinata di Granata, Iandoli fa un vero e proprio miracolo. Archiviata una chance che Filosa si costruisce alla mezz’ora della ripresa, arriva il pareggio granata con un calcio di rigore conquistato: dal dischetto Siciliano trova l’angolo e riporta il risultato in equilibrio.

La rete galvanizza il Pomigliano, il Forio invece sbanda: all’80’ Iandoli deve opporsi al destro dell’autore del gol, il numero 18 ci riprova all’82’ con una punizione dal limite ma la sfera sfila sul fondo. All’84’ corner dalla zona sinistra per i biancoverdi, Filosa tocca in area e Sogliuzzo in zampata fa 2-1. Esulta il capitano, festeggia il Calise: la gara però è tutt’altro che finita. I ragazzi di Tudisco ci credono ancora e spaventano i presenti con una conclusione di Rosi all’87’ e con un tentativo di Siciliano al 91’ dall’interno dell’area dopo un’uscita sbagliata di Pistola. Di mezzo c’è da segnalare anche un tiro di Peluso che impegna D’Aquino. Non accade altro, al triplice fischio la brigata può festeggiare. Prima della sosta natalizia, sabato prossimo, la squadra di Iervolino sarà di scena nel fortino della Puteolana.

IL TABELLINO: REAL FORIO – POMIGLIANO 2-1

Real Forio: Iandoli, Di Meglio (85’ Peluso), Di Costanzo (63’ Accurso), Cabrera, Pistola, Arcamone, Sogliuzzo, Filosa (85’ Arrulo), Carnicelli (70’ Cerase), Acosta, Longo (59’ Pelliccia). A disp.: Re, Vitiello, Iaccarino, D’Alessandro. All.: Iervolino

Pomigliano: D’Aquino, Petrazzuolo (55’ Liguori), Landolfo, D’Errico (90’ Ciccarelli), Granata, Terracciano, Guidone (70’ Affinito), Colurciello, Falanga (70’ Fragiello), Russo (70’ Siciliano), Rosi. A disp.: Acanfora, Galano, Szafran, Di Maio. All.: Tudisco

Arbitro: Giuseppe Merlino di Pontedera. Assistenti: Alfonso Pepe di Nocera Inferiore e Carmine Vanacore di Castellammare di Stabia

Marcatori: 18’ Longo (RF), 78’ rig. Siciliano (P), 84’ Sogliuzzo (RF)

Ammoniti: Cabrera, Iandoli (RF), Terracciano, Acanfora dalla panchina, Granata (P)

Espulsi: Valerio (RF) dalla panchina

Angoli 4-3

Durata 47’ pt – 50’ st