Eccellenza. Real Forio, pari di Coppa con il Montecalcio: ai turchi non basta Acosta, ora la Frattese

COPPA ITALIA: MONTECALCIO-REAL FORIO 1-1

Un pareggio dà ufficialmente il via alla nuova stagione del Real Forio. La squadra di Carlo Sanchez, impegnata nella seconda giornata del girone B, raccoglie un punto allo stadio Vezzuto-Marasco di Monte di Procida. La partita contro il Montecalcio si conclude con un botta e risposta: il club del presidente Amato passa in vantaggio con un penalty, il team di Diego Armando Maradona Jr risponde con una rete segnata a metà ripresa.

Il primo posto nella mini-classifica del raggruppamento resta ampiamente alla portata dei ragazzi che torneranno sul terreno di gioco mercoledì per il terzo ed ultimo appuntamento della fase a gironi. A Barano arriverà la Frattese, reduce dal successo nell’impegno inaugurale e a caccia di un risultato utile per blindare la posizione in vetta.

La cronaca si apre con un approccio più convincente da parte dei padroni di casa, ma per la prima iniziativa bisogna attendere il 5’ quando Peluso va via a sinistra e mette in affanno la difesa flegrea. L’azione prosegue, Arcamone insiste e viene fermato irregolarmente al momento dell’ingresso in area: il direttore di gara non ha dubbi e indica il dischetto. Sul punto di battuta si presenta lo specialista Acosta che spiazza Romano e sblocca il risultato.

La reazione dei biancazzurri è timida e gli isolani si riportano in zona d’attacco poco prima del quarto d’ora di gioco: Castagna riceve, si aggiusta la sfera sul mancino e calcia da lontano, una deviazione consente al portiere di bloccare senza problemi. Soltanto al 25’ la formazione locale si rende pericolosa in zona Mazzella con un colpo di testa di Consonni che mette un brivido alla retroguardia ospite.

Al 33’ gli attaccanti biancoverdi dialogano, Castagna pennella per Acosta: l’autore del gol viene anticipato da un avversario sul secondo palo. Passano pochissimi secondi e Di Lorenzo, con un destro a giro, impegna Romano: l’estremo difensore respinge lateralmente e allontana. Nelle fasi conclusive della frazione iniziale aumenta la pressione del Montecalcio.

Al 39’ incornata di Rosolino sugli sviluppi di un corner, la deviazione aerea si spegne sul fondo. Cinque giri di lancette dopo Castellano tenta di impensierire il Real Forio con una conclusione da fuori area, il reparto arretrato di Sanchez respinge. In avvio di ripresa i flegrei sono ancora in proiezione offensiva: il neo entrato Giliberti ci prova dalla distanza, ma il tiro è impreciso e Mazzella non corre particolari rischi. I turchi non riescono ad alzare il baricentro, al 49’ Castellano punta la porta e con un diagonale spara sul fondo. Sul ribaltamento di fronte Peluso trova spazio sulla corsia mancina e pesca Cittadini, bravo ad imbucare per Di Lorenzo: il duttile centrocampista cerca un tocco di troppo e fa sfumare una potenziale occasione da gol.

Al 67’ gli uomini di Maradona Jr agguantano il pareggio: Rimoli sfugge a Pistola e Arrulo, fa partire il sinistro e Mazzella risponde. Sulla ribattuta c’è Giliberti, lesto a segnare un facilissimo tap-in che vale l’1-1.

Al 72’ opportunità per i biancoverdi con Mosca che chiude la manovra da posizione defilata, la traiettoria si trasforma in un passaggio ma troppo profondo per i compagni. Trascorsa la mezz’ora del secondo tempo, il Real Forio sfiora il nuovo vantaggio: l’ex bomber dell’Ercolanese, servito dalle retrovie, scatta sul filo del fuorigioco ma il suo tocco morbido trova la parata di Romano in uscita. Mosca si ritrova la palla tra i piedi e appoggia per Castagna che calcia di prima intenzione, il portiere si fa trovare ancora una volta pronto. Assedio isolano nelle ultime battute della sfida al “Vezzuto-Marasco”, il risultato però non cambia. La squadra di Sanchez torna a casa con un punto, per il Montecalcio è un pareggio che significa eliminazione dalla Coppa Italia Dilettanti. Acosta e compagni ritroveranno il terreno di gioco mercoledì 4 settembre per affrontare la Frattese: la gara andrà in scena allo stadio Don Luigi di Iorio di Barano.

Il tabellino

Montecalcio: Romano, Della Rocca (64’ Ricciolino), Consonni, Rosolino, Raucci, Marigliano, Capuano (64’ Ruggiero), Bottiglieri (46’ De Vivo), Rimoli, Schinnea (46’ Giliberti), Castellano (79’ Salvati). All. Maradona. A disp.: Sarracino, Perretta, Esposito, Schiano. All.: Maradona Jr

Real Forio: Mazzella, Cabrera, Peluso (76’ Iaccarino), Di Lorenzo, Di Costanzo, Aniceto (65’ Di Meglio), Arcamone (64’ Pistola), Tomasin, Castagna, Cittadini (56’ Arrulo), Acosta (59’ Mosca). A disp.: Santaniello, Delgado, Iacono, Verde. All.: Sanchez

Marcatori: 7’ Acosta (RF), 67’ Giliberti (M)

Arbitro: Andrea Zari di Benevento

Assistenti: Maria Vittoria Ievolella di Benevento e Christopher Russo di Ariano Irpino

Ammoniti: Schinnea, Rimoli, De Vivo, Marigliano, Consonni (M), Arcamone (RF)