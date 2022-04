Eccellenza. Real Forio, ‘o chiant a’ Matalena…

Giovanni Sasso | Salvezza diretta addio. Sfuma il sogno di evitare gli spareggi. Per il Real Forio saranno play-out. A questo punto si spera che la partita che vale una stagione si giochi al “Calise”. Ma ciò dipende dai biancoverdi che devono chiudere il campionato inanellando un punto in più rispetto agli abatesi. Mondragone fuori e Maddalonese in casa: questi i prossimi due impegni. Quattro punti potrebbero bastare visto che il S.Antonio Abate, dopo aver ospitato l’Ercolanese, andrà in casa di un Savoia lanciatissimo verso il secondo posto. Ieri pomeriggio la Frattese non ha fatto alcun regalo: crede ancora nella possibilità di riagganciare il treno play-off, ovviamente vincendole tutte (le restanti due da calendario e il recupero di mercoledì col Barano). I nerostellati interrompono un digiuno lungo un mese e mezzo. Per Masecchia, è la terza vittoria, favorita da un Real Forio che solo per una ventina di minuti della ripresa ha giocato con quell’ardore, con quel piglio che devono necessariamente avere le squadre che sono chiamate a togliersi da una situazione imbarazzante.

Sì, l’attuale posizione di classifica dei foriani è a dir poco imbarazzante, tenuto conto dei valori tecnici delle squadre che occupano la parte destra della classifica. La vittoria sul modesto Neapolis aveva illuso tutto l’ambiente. E’ bastato che al “Calise” scendesse in campo una squadra con una colonna vertebrale all’altezza, un paio di corridori e un fantasista per mettere in crisi tutto il sistema di gioco di Flavio Leo, che ha creduto nella formula che tre giorni prima aveva dato i suoi frutti.

Purtroppo non tutte le partite sono uguali e una Frattese comunque balbettante ha un potenziale di gran lunga superiore a quello dei biancoverdi. A fine partita il rammarico si taglia a fette, per l’ennesimo rigore non sfruttato (si era sul 2-0) e per almeno tre palle-gol nitide che non sono state capitalizzate, oltre ad un altro rigore (sacrosanto) non concesso sullo 0-1. Tuttavia la Frattese è sempre stata viva e attenta. Nel computo totale, la formazione ospite di occasioni da gol ne ha costruite almeno il doppio rispetto ai padroni di casa, risvegliatisi con l’ingresso in campo di Cirelli che ha però fatto da contraltare un calo di Roghi, schierato centralmente, in un ruolo in cui oggigiorno può rendere al meglio per un tempo e mezzo, non di più.

SCHIERAMENTI – Il Real Forio si schiera con un 4-2-3-1. Quiriti confermato tra i pali, Sirabella e Accurso i terzini; Iacono e Mangiapia i centrali (Saurino è infortunato). Granato e Capone formano la cerniera di centrocampo. Cantelli-Roghi-Moccia agiscono alle spalle di Castaldi. Cirelli parte dalla panchina. Masecchia (squalificato, in panchina c’è D’Angelo) schiera De Lucia in porta. I centrali sono Di Micco e Manzi con Onda a destra e Calone a sinistra. A centrocampo De Marco ha al suo fianco Visconti e Armeno. Prisco centravanti con Signorelli a sinistra e La Pietra a destra.

LA PARTITA – Incoraggiante avvio del Real Forio. Il primo tentativo è di Roghi (4’) ma il suo tiro da fuori area termina di poco sul fondo. All’11’ angolo dalla destra, Iacono stacca di testa ma Prisco è ben appostato e rinvia a due metri dalla linea. Al 22’ la Frattese (che nel frattempo si lascia preferire per qualità e idee) sfiora il vantaggio: gran sinistro fa fuori area di Prisco e pallone che colpisce la traversa e poi rimbalza sulla linea di porta. Due minuti dopo Signorelli dal vertice sinistro dell’area carica il destro che viene respinto in tuffo da Quiriti. Al 29’ Real Forio in avanti: Cantelli serve Moccia in piena area, l’esterno è libero per il tiro che viene rimpallato da Di Micco. Al 31’ la Frattese passa. Calone dalla sinistra serve La Pietra che viene favorito da una leggera deviazione di un difensore: conclusione di destro che si insacca all’incrocio dei pali. Al 37’ traversone in area, Iacono all’altezza del secondo palo salta ma non riesce a indirizzare il pallone che viene parato da De Lucia. Il Real Forio reclama un rigore per una clamorosa spinta in area ai danni di Iacono mentre, su angolo di Cantelli, sta staccando di testa. Poco dopo punizione di Roghi, pallone per Castaldi il cui diagonale termina tra le braccia di De Lucia.

In avvio di secondo tempo (3’), la Frattese perviene al raddoppio con un gran destro da fuori area di Visconti che approfitta di un disimpegno maldestro di un avversario per indirizzare il pallone nell’angolo basso alla sinistra di Quiriti. Quest’ultimo 5’ dopo salva su una girata mancina di Prisco. Scatta la ripartenza foriana: Roghi scambia con Capone, entra in area e conclude con forza ma De Lucia respinge con bravura. 2’ dopo De Marco scatta sul filo del fuorigioco ma Quiriti in uscita gli ribatte la conclusione. Al 10’ rigore per il Real Forio. Imbucata di Roghi per Castaldi che è lesto a inserirsi ma viene sfiorato da De Lucia in uscita e va giù: l’arbitro Adinolfi non ha dubbi, ammonendo l’estremo difensore. Sul pallone Sirabella che conclude in maniera angolata ma De Lucia con un gran balzo respinge in angolo. Leo richiama Moccia e inserisce Cirelli. Al 21’ traversone dalla destra del neo entrato Arezzo, il pallone attraversa tutto lo specchio della porta dopo una deviazione fortuita di Onda con Cantelli e Cirelli che si disperano. I foriani premono ma si espongono gioco forza alle ripartenze della squadra ospite.

Al 26’ occasionissima per la Frattese ma Calone (su suggerimento al bacio di Visconti, il migliore dei suoi), si allunga la palla al momento del tiro a tu per tu con Quiriti. Leo richiama Cantelli e Capone e inserisce Jelicanin e Di Spigna. Al 30’ Roghi serve sulla destra Cirelli che si libera per il diagonale: pallone che lambisce il palo a portiere battuto. Al 34’ azione manovrata della Frattese conclusa da Visconti, il cui rasoterra dal limite termina di pochissimo fuori. Al 43’ il neo entrato Cardillo, servito da Prisco, è tutto solo davanti a Quiriti che viene letteralmente graziato (pallone a lato). Poco dopo è Visconti ad avere l’opportunità di segnare il terzo gol ma il portiere foriano salva in angolo. Al 47’ Jelicanin lavora un pallone in area, tenta la soluzione al volo che risulta fuori misura. Al triplice fischio, una scena già vista dopo il KO con l’Albanova e al termine del derby del “Mazzella”: i tifosi chiedono spiegazioni alla squadra, nuovamente nell’occhio del ciclone.

REAL FORIO 0

FRATTESE 2

REAL FORIO: Quiriti, Iacono, Capone (27’ st Di Spigna), Accurso, Mangiapia, Moccia (14’ st Cirelli), Castaldi (21’ st Arezzo), Sirabella (39’ st Fiorentino), Granato, Roghi, Cantelli (27’ st Jelicanin). (In panchina D’Errico, Lubrano Lavadera, Aiello, Vaiano). All. Leo.

FRATTESE: De Lucia, Onda (22’ st Riccio), Calone, Di Micco, Manzi, Armeno, Visconti, De Marco (46’ st Trotta), Prisco, Signorelli (42’ st Cardillo), La Pietra (31’ st Vitale). (In panchina Acanfora, Cavaliere, Silvestre, Pezzullo, Damiano). All. Masecchia.

ARBITRO: Adinolfi della sezione di Ercolano (ass. Vernacchio di Ariano Irpino e Vanacore di Castellammare di Stabia).

MARCATORI: nel p.t. 31’ La Pietra; nel s.t. 3’ Visconti.

NOTE: angoli 6-4 per la Frattese. Ammoniti Roghi, Granato, Castaldi, Onda, De Lucia, Riccio, Visconti. Durata: pt 46’, st 50’. Spettatori 250 circa.