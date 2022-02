Eccellenza. Real Forio nella tana degli argentini

Un po’ di “tango” lo sa ballare visto che in squadra Jelicanin e Quiriti sono di doppio passaporto, ma il Real Forio quest’oggi deve cercare di cambiare musica perché nella tana degli argentini sarà bene calmierare i bollenti spiriti del Napoli United che continua a credere nei play-off, cercando di attestarsi tra il terzo e quarto posto. Con un guizzo di Gianluca Saurino su assist proprio di Jelicanin, il Real Forio all’andata acciuffò tre punti con i capelli: ospiti in dieci per 60’ e nonostante tutto maradoniani che si fecero preferire per gioco e occasioni degne di nota.

Ma da allora ne è passata di acqua sotto i ponti… La squadra biancoverde ha cambiato pelle, soprattutto a centrocampo e in attacco, presenta un potenziale offensivo pari se non superiore ai padroni di casa ed è lecito sperare in un risultato positivo per tenere accesa la speranza di evitare i play-out. Quale Real Forio manderà in campo oggi Leo? Quello con i due centrocampisti (Granato e Capone) alle spalle dei tre a supporto di Cirelli o al “Vallefuoco” ci sarà un undici più equilibrato, con Cantelli pronto a partire sull’esterno per rendere la vita difficile ai comunque non velocissimi difensori avversari?

La presenza di Roghi (che da queste parti conoscono bene) è scontata al pari di Cirelli, il neo acquisto Moccia e Jelicanin (Castaldi è squalificato) si giocheranno l’altra maglia a disposizione se dovesse cambiare il sistema di gioco. Non ci sarà Sirabella (è un periodo sfortunato), dunque a destra agirà uno tra Lubrano e Fiorentino (che è stato fuori per diverse settimane).

Alla vigilia del match, a livello statistico due elementi spiccano su tutti: la squadra di Maradona, dopo quella della Puteolana, vanta la migliore difesa del girone B con dodici gol subiti; davanti al pubblico amico il ruolino di marcia del Napoli United è stato quasi impeccabile: solo la Puteolana è riuscita a strappare un pari al “Vallefuoco”. Fuori casa il discorso cambia viste le cinque sconfitte finora rimediate. Maradona dovrà fare a meno del neo acquisto Redhjeimi per squalifica ma le soluzioni per l’attacco di certo non gli mancano.

DUE USCITE – Con una nota di ringraziamento nei confronti dei due calciatori, il Real Forio ha comunicato le uscite del centrocampista offensivo Gabriele Martiniello al Saviano e del difensore Alfredo Capuano al Lacco Ameno.

ARBITRO – La gara (si gioca alle 14.30) sarà diretta dal signor Christian De Angelis della sezione di Nocera Inferiore (ass. Ceriello di Nola e Vanacore di Castellammare).

I CONVOCATI

Portieri: D’Errico, Quiriti.

Difensori: Accurso, De Luise, Fiorentino, Iacono, Lubrano, Mangiapia.

Centrocampisti: Capone, Di Meglio A., Di Spigna, Granato, Saurino C., Vaiano F.

Attaccanti: Arezzo, Cantelli, Cirelli, Jelicanin, Moccia, Roghi.