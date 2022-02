Eccellenza. Real Forio, la squadra «sfiducia» Leo

La tramontana “a maisto” spazza via tutto. Anche una parte della stagione del Real Forio. Il vento gelido, con raffiche di non poco conto, soffia forte sul “Calise”. Alle 14.40 sul terreno di gioco c’è lo staff tecnico ma non la squadra. Sarà infreddolita? Sapevamo di un confronto tra gli allenatori e il gruppo prima della ripresa degli allenamenti. Sarà durato un amen visto che nello stanzone c’è solo la squadra.

«I giocatori stanno discutendo tra loro nel chiuso dello spogliatoio», ci riferiscono. In mezzo al campo, pronti per iniziare la seduta, c’è lo staff tecnico al gran completo: Flavio Leo, il collaboratore Michele Castagliuolo, il preparatore atletico Daniele Gonano e il preparatore dei portieri Michele Di Meglio. Il vento intanto continua a spazzare il campo. I minuti passano ma la squadra dallo spogliatoio non esce. Intorno alle 15.00 arriva il direttore sportivo Vito Manna, chiamato dalla squadra. La discussione è lunga. Ad un certo punto lo staff tecnico abbandona il campo e si porta nello spogliatoio per comprendere quali fossero le novità.

Alle 15.45, uscendo dal campo, il d.s. conferma che l’allenamento non si svolgerà. Qualche minuto dopo, ad abbandonare il “Calise” è Flavio Leo, a cui chiediamo lumi su quanto accaduto. «Parlate con la squadra, ormai fanno tutto loro…», il commento dell’allenatore, alquanto rabbuiato, infastidito dall’atteggiamento del gruppo che si sarebbe rivolto al dirigente invece di indirizzare al tecnico eventuali lamentele, perplessità, spunti in chiave tattica, riflessioni a trecentosessanta gradi sull’andamento finora avuto dalla squadra. A quest’ultima, Leo avrebbe chiesto la fiducia appena incassata dalla società. Altri cinque minuti ed esce anche Castagliuolo, che prima di essere allenatore è stato anche calciatore del Forio. Il collaboratore tecnico ricalca le stesse parole di Leo. A questo punto è lecito immaginare che la squadra, o quantomeno lo zoccolo duro della stessa, abbia preso seppur indirettamente le distanze dall’allenatore senza un dibattito interno come si conviene. I calciatori, alle 16.15 circa, escono dallo stanzone alla spicciolata.

Testa bassa e bocche cucite.

Per quanto verificatosi ieri pomeriggio al “Calise”, si può parlare di “sfiducia” della squadra nei confronti dell’allenatore, il quale al termine di Real Forio-Albanova, dichiarò di prendersi quarantotto ore di tempo per riflettere sul da farsi. Ebbene, lunedì la società ha confermato la fiducia al tecnico, che a sua volta, prima di riprendere gli allenamenti, avrebbe chiesto anche la fiducia della squadra per compattare l’intero ambiente e affrontare le ultime otto giornate senza tentennamenti, alibi o dubbi di qualsivoglia natura. Leo, pur avendo sentore che nello stanzone non erano tutte rose e fiori (si mise in discussione già dopo la sconfitta interna nel derby contro l’Ischia, ma non c’erano i “top player” presenti oggi in rosa), non si sarebbe aspettato quel tipo di atteggiamento da parte della squadra. In tutta questa storia la società biancoverde ne esce con le ossa rotte in quanto non si doveva proprio arrivare ad una situazione così paradossale. Passi per la trentina di operazioni di mercato effettuate senza soluzione di continuità da settembre fino a tre settimane fa, passi per gli errori di valutazione, ma il dopo Real Forio-Albanova andava gestito in ben altro modo.

PAUSA DI RIFLESSIONE – Mentre i telefoni dei dirigenti sono rigorosamente muti, in serata, sui canali social ufficiali, il Real Forio, si apprende quanto segue: «Il Real Forio 2014 ha deciso di prendersi qualche ora di riflessione al fine di valutare la migliore soluzione possibile per il prosieguo della stagione sportiva in merito alla conduzione tecnica della prima squadra. Tale scelta, già programmata, è stata assunta di intesa esclusivamente tra la società e lo staff tecnico». Ci sarà un chiarimento e si andrà avanti come se non fosse successo nulla? Sarebbe doppiamente clamoroso…

BILLONE-NO – Alle 16.45 è scattato ufficiosamente il toto-allenatore. Non ci sarà alcun ritorno in panchina di Giovanni Iovine, che fino a qualche tempo fa ha collaborato con lo staff tecnico come match-analyst. Anche “Billone” Monti ha declinato la proposta fattagli nel pomeriggio di ieri. Citarelli fa parte dello staff della giovanile dell’Ischia e non può muoversi. Franco Impagliazzo e Mimmo Salatiello (che da un paio di mesi non è più il coordinatore tecnico del settore giovanile del Barano) tra gli allenatori più esperti che finora non sono stati contattati.

L’unica soluzione interna prevedrebbe l’affidamento della panchina a Diego Grieco, allenatore della Juniores, ovviamente con la “benedizione” dei senatori della squadra. Oggi è un altro giorno: la tramontana sarà più lieve, il mare più calmo. Si spera in una panchina salda e con le idee chiare. Per gli ingenti investimenti fatti, fra due mesi bisognerà raggiungere l’obiettivo per non passare letteralmente alla storia del calcio isolano.

