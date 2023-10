Eccellenza. Real Forio la beffa arriva al 92′. Amarezza Nola

Una beffa enorme per il Real Forio 2014. La compagine biancoverde gioca bene in casa del Nola, costruisce diverse palle gol senza riuscire a sbloccare il match. Quando, però, sembrava mancare soltanto il fischio del direttore di gara per decretare il pareggio, Marin, subentrato a metà ripresa, si inventa il gol della domenica con un calcio di punizione che non lascia scampo a Iandoli e condanna gli isolani ad una sconfitta severissima.

Prima da titolare in campionato per il difensore Antonio Di Costanzo che si piazza al centro della difesa accanto a Cabrera. In mediana non c’ è Arrulo, out per un colpo subito durante l’allenamento del martedì, ma Arcamone, con Sogliuzzo e Di Meglio. Panchina anche per l’acciaccato Tomasin, con Filosa che torna a giocare titolare nel tridente offensivo con Di Costanzo e Guatieri.

Parte dubito forte il Real Forio 2014 che, nei primi dieci minuti di gioco, costruisce due nitide palle gol: al 7’ lo scambio tra Filosa e D’Alessandro permette all’esterno basso di penetrare nell’area avversaria e di presentarsi davanti al numero uno locale. Ancor più pericoloso è, appena un giro di lancette, dopo l’occasione capitata a Di Costanzo: Filosa serve l’ariete biancoverde che, al centro dell’area di rigore, manda alto quello che è sembrato un rigore in movimento. Al 33’ il Nola si vede in avanti per la prima volta con un colpo di testa, sugli sviluppi di un calcio piazzato, che scheggia la parte alta della traversa e termina fuori. A fine primo tempo si è in parità. Nella ripresa, il Real Forio aumenta i giri del proprio motore e diventa sempre più padrone del campo. Al 5’ è la conclusione di Filosa a far intendere al Nola le intenzioni bellicose degli isolani. Ancora Real Forio in avanti al 15’ con Guatieri che dialoga con Di Costanzo ma, al momento della conclusione, non colpisce bene la palla. Un minuto dopo anche il 17 protagonista: riceve da Di Meglio, aggancia in area e calcia ma non inquadra lo specchio della porta. Al 20’ i biancoverdi restano senza mister Iervolino, espulso per doppia ammonizione. Si fa vedere in avanti anche il Nola, sempre su calcio piazzato ma Iandoli smanaccia in angolo. Al 90’ Forio ancora pericoloso con un calcio di punizione di Arcamone. Quando ormai sembra mancare solo il triplice fischio del direttore di gara arriva il gol che decide l’incontro: Di Costanzo atterra poco fuori l’area un avversario e si vede sventolare sul volto il doppio giallo. Sul calcio di punizione Marin, subentrato a gara in corso, indovina la giusta traiettoria e beffa Iandoli, condannando il Real Forio ad una sconfitta davvero difficile, per quanto visto nei 90 minuti di gioco, da mandare giù.

Per i biancoverdi mercoledì ci sarà, allo stadio Calise, la sfida con l’Albanova.

IL TABELLINO

NOLA 1925 – REAL FORIO 2014 1 – 0

NOLA 1925: Somma, De Angelis, Pantano, Pissinis, Caliendo (11’ s.t. Samb Pape), Biason, Esposito F. (25’ Esposito G.), Corbisiero (18’ s.t. Marin), D’Ascia (24’ s.t. Guadagni), Petrarca, De Rosa (27’ s.t. Capuozzo). A disp: Angarelli, Mazzucchiello, Grasso, Manzi. All. Sanchez

REAL FORIO 2014: Iandoli, Arcamone, Di Costanzo A. 00 (23’ s.t. Musso), Sogliuzzo, Pistola, Guatieri (27’ s.t. Tomasin), Di Meglio (34’ s.t. Castagna), Cabrera, Di Costanzo 96’, Filosa (35’ s.t. Pelliccia), D’Alessandro. A disp: Musella, Boussada, Accurso, Sirabella, Peluso. All. Iervolino

ARBITRO: Sig. Pagnotta di Nocera Inferiore (ass. Vatiero e Morra)

RETE: 47’ s.t. Marin

Note. Espulsi al 20’ della ripresa mister Iervolino ed al 46’ s.t. Di Costanzo A. 96 per doppia ammonizione. Ammoniti Biasin, Corbisiero, Marin, Pissinis (N), Arcamone, D’Alessandro (RF).

Angoli 6 – 0. Recupero 1’ e 4’