Eccellenza. Real Forio KO al «Vallefuoco»

Capone illude il Real Forio che subisce il pareggio quasi subito e nella ripresa va sotto, subendo il terzo gol nelle battute finali. I biancoverdi escono dal “Vallefuoco” di Mignano con la consapevolezza che la strada per la salvezza è ancora in salita.

Eppure gli uomini di Leo fin dalle prime battute hanno provato a spaventare il forte Napoli United, ma torna a casa a mani vuote. Al di là del risultato, la prestazione dei biancoverdi rappresenta, senza mezzi termini, una iniezione di fiducia per i ragazzi di mister Leo, i quali, nonostante la bravura dell’avversario (il Napoli United vanta la seconda migliore difesa del girone e davanti al pubblico amico soltanto la Puteolana è riuscita a strappare ai “maradoniani” un pareggio), giocano a viso aperto mettendo in difficoltà il pur blasonato avversario. Il gol dell’iniziale vantaggio foriano, firmato da Capone, non è l’unico risultato di tale coraggio: la gara resta aperta per tutti e novanta i minuti con la terza rete dei padroni di casa, firmata da Cittadini, che chiude la contesa soltanto ad una manciata di secondi dal gong.

SCHIERAMENTI – Nel Real Forio 2014 c’ è l’esordio di Moccia, tornato nei giorni scorsi ad indossare la casacca biancoverde dopo l’esperienza del 2020. In difesa è out Sirabella, sostituito nel ruolo di esterno basso a destra da Lubrano Lavadera. L’undici iniziale biancoverde prevede Quiriti tra i pali, in difesa Lubrano ed Accurso sono gli esterni bassi con Mangiapia e Saurino al centro della difesa; i due under Granato e Vaiano operano in mediana con Capone; Cirelli, Roghi e Moccia sono i terminali offensivi della compagine isolana. I padroni di casa, invece, optano per un 4-4-2 che assume varie configurazioni nel corso del match.

LA PARTITA – Il Real Forio gioca con coraggio e sin dal fischio di inizio pressa alto il Napoli United, mettendo non poco in imbarazzo la formazione di casa. L’impostazione tattica adottata da mister Leo porta gli isolani a rendersi subito pericolosi con il traversone di Cirelli dalla sinistra. Al 9’ il primo squillo dei locali con Navarrete che angola troppo. Intorno al quarto d’ora la partita perde uno dei suoi protagonisti: un problema fisico costringe Roghi a chiedere il cambio, con mister Leo che getta nella mischia Daniele Cantelli. Al 20’ il Real Forio si porta in vantaggio con Capone: Mangiapia anticipa un avversario e fa ripartire la manovra dei suoi, Moccia dalla destra si accentra e calcia, Maraolo è attento sul suo palo nel respingere il primo tentativo biancoverde ma nulla può sul piattone a botta sicura di Capone.

Per il centrocampista biancoverde è la prima gioia personale con la maglia del Real Forio. Il Napoli United ci mette, però, appena 8’ a ristabilire la parità: Barone da calcio d’angolo trova sul secondo palo Santoro, il quale indovina lo stacco aereo e batte Quiriti. La partita, già divertente, diventa ancora più emozionante. E’ il 34’ quando Scheler va via sulla destra e crossa, Capellino è puntuale alla girata a volo ma non trova lo specchio della porta. Poco dopo Quiriti in uscita si supera per evitare che Pelliccia, con un colpo sotto, tramuti in oro una ottima iniziativa individuale di Barone (che salta due uomini prima di servire una gran palla al compagno).

Il finale di primo tempo è, però, tutto di marca foriana. Al 42’ Granato calcia a volo su traversone di Cantelli, ma Pelliccia con il corpo si oppone. Ancor più ghiotta l’occasione che, all’ultima azione del primo tempo, capita agli isolani: Cirelli calcia su punizione, la palla deviata diventa un suggerimento per Cantelli che, da distanza ravvicinata calcia, Maraolo con i piedi respinge. All’intervallo si è in perfetta parità.

La ripresa si inaugura con il gol del sorpasso Napoli United. Dopo tre giri di lancette, Barone che, dopo una serie di finte, conclude trovando l’angolino alla sinistra di Quiriti. La gara resta in bilico, con il Real Forio, al 25’, ancora pericoloso con Moccia. Il punto esclamativo lo pone, quando mancano una manciata di secondi al gong, Cittadini che, subentrato a Giordano, nel corso della ripresa, ripaga la fiducia del proprio allenatore siglando la rete del definitivo 3-1. Il Napoli United vince e si conferma tra le prime realtà del Girone B; il Real Forio viene sconfitto dai maradoniani, ma esce dal “Vallefuoco” di Mugnano a testa alta.

NAPOLI UNITED 3

REAL FORIO 1

NAPOLI UNITED: Maraolo, Scheler, Santoro (1’ st Arrulo), Akrapovic, Tomasin, Pelliccia, Ciranna, Giordano G. (19’ st Cittadini), Barone (45’ st Calabrò), Navarrete (40’ st Pisacane), Capellino (33’ st Di Gennaro). (In panchina Giordano D., Greco, Diakhaby, Brasiello). All. Maradona.

REAL FORIO: Quiriti, Mangiapia, Capone, Lubrano (33’ st Jelicanin), Accurso, Granato, Moccia, Saurino, Roghi (15’ pt Cantelli), Vaiano (17’ st Di Meglio), Cirelli. (In panchina D’Errico, Iacono, De Luise, Di Spigna, Arezzo, Fiorentino). All. Leo.

ARBITRO: De Angelis di Nocera Inferiore (ass. Ceriello di Nola e Vanacore di Castellammare di Stabia).

MARCATORI: nel p.t. 20’ Capone, 28’ Santoro; nel s.t. 3’ Barone, 44’ Cittadini.

NOTE: ammoniti Santoro, Barone, Arrulo, Mangiapia, Di Meglio.