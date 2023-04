Eccellenza. Real Forio, ipoteca salvezza. Un vittoria di platino

Una vittoria di platino, la seconda consecutiva in uno scontro diretto. Dopo il successo casalingo con il Massa Lubrense, il Real Forio prosegue nei festeggiamenti: battuto di misura il Villa Literno al Comunale Tavoletta. Un successo d’oro per la squadra di Angelo Iervolino che, in attesa della risposta del Savoia nel posticipo, stacca i biancorossi e il Givova Capri Anacapri, mantenendo la lunghezza di vantaggio sul Pomigliano, vincente in rimonta sull’Acerrana. Biancoverdi fuori dalla zona playout e con l’obiettivo salvezza diretta che diventa sempre più concreto. A decidere la partita è la realizzazione di Guatieri, avvenuta nella seconda parte del confronto sul terreno da gioco casertano. Gli ospiti hanno poi legittimato il successo costruendo un gran numero di palle gol e solo per un pizzico di sfortuna non è arrivata anche la rete del raddoppio.

Ad inizio partita sono i padroni di casa a rendersi pericolosi con un lancio in profondità di Morgese in favore di Ciccarelli che si presenta davanti a Iandoli ma calcia debolmente. Il Real Forio ha una buona occasione con Guatieri che, nell’area di rigore avversaria, cerca il suggerimento per un compagno ma la retroguardia biancorossa allontana. Il Villa Literno si rende insidioso ancora, questa volta su palla inattiva. Direttamente da calcio d’angolo Granata disegna una velenosa parabola che supera Iandoli con Sorriso che salva i suoi intervenendo all’altezza della linea bianca. Al 37’ dalla sinistra arriva un bel traversone per Sorriso, il colpo di testa non lascia scampo al portiere locale, ma si alza la bandierina dell’assistente di linea. Prima dell’intervallo, ancora Sorriso pericoloso con una bella conclusione da appena fuori l’area di rigore, stavolta Casolare si allunga e respinge. Il team locale, invece, si vede in avanti con una punizione finita alta sopra la traversa. Le due squadre vanno al riposo sul risultato di zero a zero.

Nel secondo tempo il Real Forio ad un passo dal gol con Sorriso che, servito da angolo, impatta di testa da distanza ravvicinata, il numero uno del Villa Literno compie un intervento miracoloso. Al 74’ la partita si sblocca con una bella azione corale dei biancoverdi e conclusa da una spettacolare conclusione al volo di Guatieri che termina la sua corsa all’incrocio dei pali opposto. Dopo il vantaggio, gli isolani sfiorano il raddoppio con Sorriso e Pistola che giungono a calciare da posizione molto invitante, senza tuttavia riuscire a battere il portiere avversario.

Negli ultimi cinque minuti di gioco, il forcing biancorosso non produce palle gol degne di nota, se non alcune situazioni su palla inattiva, ben gestite dal Forio. Matura così una vittoria tanto importante quanto meritata per i ragazzi di Iervolino che salgono in classifica a quota 37 e si portano fuori dalla zona playout.

il tabellino: villa literno 0 – ischia 1

Villa Literno: Casolare, Conte, Giannetti, Ammaturo (85’ Iodice), Bouraoui, Festa, Granata, Tuccillo (72’ Savarese), Esposito (52’ Palumbo), Ciccarelli (65’ Liguori), Morgese. A disposizione: Acanfora, Diana, Morza, Limonio, Farina. Allenatore: Giovanni Bernardo

Real Forio: Iandoli, Martinelli, Castagna, Iacono, Sogliuzzo, Pistola, Guatieri (90’ Di Meglio), Capone, Sorriso, Sirabella, Filosa. A disposizione: Sarracino, Aiello, Seprano, Jelicanin, Di Micco, Peluso, Savio, Cerase. Allenatore: Angelo Iervolino

Arbitro: Alfieri (Nola)

Assistenti: Infante (Battipaglia) – Martello (Torre del Greco)

Marcatori: 74’ Guatieri

NOTE: Giornata con temperatura gradevole. Terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: Gara a porte chiuse

Ammoniti: Ammaturo, Morgese, Tuccillo (VL), Iacono, Sogliuzzo, Filosa, Cerase (F)

Angoli: 9-2

Recupero: 1′ pt – 4′ st