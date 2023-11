Eccellenza. Real Forio-Ercolanese 0-1. Squillante: “I miei hanno fatto quello che gli ho chiesto. Un’ottima gara”

Luigi Squillante, dopo la vittoria al Calise ha pochi dubbi. “Non era facile vincere sull’isola. A mio avviso non è mai facile. Questa è la terza volta che vengo. Il Forio si esprime in maniera incredibile come ha fatto nelle ultime partite gare. Per noi è motivo d’orgoglio non aver preso innanzitutto gol e aver portato a casa questi tre punti. Ho visto una grande partita dei miei ragazzi. Un primo tempo controvento, un po’ nel secondo tempo, ma hanno fatto la gara e, consentitemi di dire, abbiamo terminato la gara pressando fino al 90º mettendo in pratica quello che abbiamo imparato in settimana e quello che ho chiesto io.

Aggressione immediata della palla sull’avversario con la conseguente scalata di tutta la squadra essendo corti. Nel fare i complimenti alla mia squadra – aggiunge -, credo che questa partita possa essere quella che effettivamente ci proietta nel girone in modo più tranquillo. Sono arrivato che eravamo ultimi e abbiamo conquistato quattro o cinque risultati importanti. Andiamo avanti così e dobbiamo continuare la nostra marcia”.

Sul momento dell’Ercolanese, poi, Squillante aggiunge: “Abbiamo avuto la giusta reazione fin dalla prima gara appena sono arrivato. Domenica scorsa abbiamo buttato alle ortiche una vittoria che c’era tutta. Oggi, invece, i miei ragazzi sono stati bravi a non far tirare in porta una squadra che, in due partite e contro due grandi scuole, ha fatto sette gol. Non ho visto dal Forio un solo tiro in porta mentre noi dovevamo fare qualche gol in più. Abbiamo preso una traversa e abbiamo sbagliato due palle gol. Dovevamo essere più cinici. Ora la squadra, a mio avviso, deve acquisire quella personalità e quella autostima che fa diventare le mie squadre grandi”.