Eccellenza. Real Forio: e se tornasse Savio?

TORNA SAVIO? – Il Real Forio ha bisogno di un esterno offensivo affinché Monti abbia a disposizione un undici base competitivo per poi far ruotare alla bisogna le alternative che tra riconferme e nuovi arrivati di certo non mancano. Mentre il d.s. Manna continua a sondare il mercato per soddisfare le esigenze di “Billone” Monti (per il reparto offensivo, uno tra Castaldi e Cantelli potrebbe lasciare Forio), nell’ambiente biancoverde si sogna di un altro importante ritorno dopo quello di Rubino. E sarebbe un ritorno clamoroso e fragoroso visto che stiamo parlando di Pasquale Savio, per anni idolo della folla biancoverde. Fermo da tre stagioni dopo la parentesi in Promozione a Lacco Ameno, l’attaccante foriano in questi giorni è stato visto allenarsi al “Calise” con l’intensità tipica di chi vuole rimettersi in gioco e non semplicemente mantenersi in forma. Savio sta seguendo un programma preparato dal preparatore atletico (nonché cognato) Michelangelo Di Maio? Fatte le debite proporzioni, la notizia equivarrebbe a quella del ritorno al calcio di Brienza che poi non si è materializzato.