Eccellenza. Real Forio. Di Maio: “Era una delle quattro finali, è andata bene. Bella la cornice di pubblico”

Era una delle quattro finali, è andata bene. La cosa bella è stata la cornice di pubblico perché l’abbiamo richiesta, abbiamo bisogno di loro. Nel campo ci sono tanti ragazzi di Forio che hanno dato una bella risposta, stanno lavorando tanto e al contempo dobbiamo ringraziare il nostro patron Amato che sta facendo tanto per i nostri colori. Anche a Capri c’è stata una bella risposta della squadra a quella brutta partita con il Pomigliano. Si torna a sorridere per il gioco, per i nostri ragazzi e per qualche recupero. È stato bello rivedere in campo Di Micco, si sta allenando in maniera lodevole. Ci servirà Delgado e tutti gli altri per questo rush finale.

Il Forio sta riservando anche spazio ai giovani della cantera biancoverde: “Facciamo tutto questo anche per merito del presidente, vogliamo vedere la crescita dei nostri giovani. Pian piano, attraverso il gioco e la costanza, stanno dando una grande risposta. Così come non hanno demeritato i vari Aiello, Seprano, utilizzati in precedenza. La menzione va a Castagna e Di Meglio, entrato benissimo. Questo ci inorgoglisce di più”.

La vittoria con il Massa Lubrense dev’essere di slancio per la trasferta di Villa Literno: “La squadra è stata pimpante, ha risposto anche a qualche difficoltà iniziale per un paio di svarioni che potevano essere nell’aria. Bisogna stare carichi per la sfida che ci attende contro il Villa Literno. Non sarà facile, quella ci aprirà le porte poi alla partita casalinga con l’Atletico Calcio.

Queste prestazioni ci confortano, chiediamo l’aiuto ai nostri tifosi, come sta avvenendo per l’Ischia in questa bellissima corsa alla vittoria finale. Chiediamo il supporto del nostro pubblico per raggiungere il nostro traguardo, ovvero la salvezza”.

Stadio silente? “Stiamo facendo di tutto, abbiamo anche l’artista foriano che ha presentato l’inno della squadra. Abbiamo fatto un video con le vecchie glorie, mi sono messo in gioco per divertimento e per solleticare lo spirito foriano, un po’ dormiente. Tutti vogliono vedere la squadra vincere, ma questo è un campionato difficile. Per crescere, bisogna tifare dall’inizio a prescindere dai risultati. La presenza di tanti ragazzi del territorio deve spronare i nostri tifosi, vogliamo vederli e sentire alla prossima in casa”.