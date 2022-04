Eccellenza. Real Forio, conta solo la vittoria!

Tre punti. Senza se e senza ma. Solo così si può sperare di giocare il play-out al “Salvatore Calise”, con indubbi vantaggi. Il Real Forio deve mettere sotto la Maddalonese perché il resto del “lavoro” sarà chiamato a farlo il Savoia che al “Giraud” non può permettersi passi falsi contro un S.Antonio Abate peraltro con l’attacco dimezzato dal giudice sportivo. Come detto e ripetuto in questi giorni, i granata di mister Valerio sono quasi al sicuro ma non possono permettersi di farsi trovare impreparati nel caso in cui il Neapolis disputasse la partita della vita contro un Napoli United superiore in tutto e per tutto, per giunta in piena corsa per il terzo posto anche se già sicuro di disputare i play-off.

Flavio Leo in settimana ha tenuto tutti sulla corda. Ha recuperato Saurino e Granato e spera che i suoi rispondano bene sotto il profilo della concentrazione, cercando da subito la via del gol e facendo capire a Fava e compagni che l’ultima di campionato ha in casella un “1” fisso. Lo schieramento dovrebbe vedere di nuovo Cirelli titolare, con Roghi in grado di agire più liberamente. Ironia della sorte, entrambe le squadre hanno finora conquistato otto vittorie, di cui poche in campo esterno. Sono due squadre “casalinghe”: la Maddalonese ha vinto la prima di campionato a Barano e in casa del Napoli Nord. Dati che confortano ma che non devono distrarre la truppa biancoverde perché di fronte ci sarà comunque una squadra qualitativamente valida, con giocatori esperti. Per giocare lo spareggio in casa il 7 maggio, il Real Forio dunque non ha alternative. Deve dimenticare questo finale di campionato (quattro sconfitte nelle ultime cinque gare) e guadagnarsi il diritto di salvarsi sul proprio campo. «Vogliamo regalare la salvezza alla nostra splendida società anche se siamo consapevoli di andare a giocarci la stagione su un campo infuocato», dice Viscovo, uno dei migliori prodotti del club calatino.

INGRESSO LIBERO – Il Real Forio per questo importantissimo appuntamento stagionale ha deciso di aprire i cancelli e dunque sarà ingresso libero.

ARBITRO – Al “Calise” (ore 16.00) arbitrerà il signor Matteo Giudice della sezione di Frosinone (ass. Vitiello di Torre Annunziata e Marcone di Nocera Inferiore).

I CONVOCATI

Portieri: D’Errico, Pasero.

Difensori: Accurso, Sirabella, Annunziata, Fiorentino, Iacono, Lubrano Lavadera, Mangiapia.

Centrocampisti: Capone, Castaldi, Di Spigna, Granato, Saurino, Vaiano.

Attaccanti: Cantelli, Castagna, Cirelli, Jelicanin, Moccia, Roghi.