Eccellenza. Real Forio, Cirelli firma e si allena

Prima giornata foriana per Alberto Cirelli. Il nuovo attaccante del Real Forio ieri ha svolto il primo allenamento con i nuovi compagni. Lavoro “regolare” per chi non è sceso in campo al “Vallefuoco” nel recupero (1-1) col Neapolis, più blando per quelli che hanno giocato il giorno prima. Nessun problema di ambientamento in quanto Cirelli conosce diversi calciatori per averci giocato insieme (quattro anni fa con Capone al Barano) o diverse volte contro. Il Real Forio ha battuto la concorrenza della Maddalonese che, come riportato ieri, aveva fatto più di un pensiero sull’attaccante esterno “esploso” nelle fila del Barano guidato da Monti. «Il Real Forio è entusiasta di comunicare, agli organi di informazione ed agli appassionati, di aver raggiunto una intesa con il calciatore Alberto Cirelli – rende noto il club biancoverde –.

Nato a Napoli, il 24 febbraio 1997, Cirelli è un attaccante di gran valore e duttilità. Il volto nuovo biancoverde può essere impiegato nel ruolo di prima punta oppure esterno a sinistra. Nonostante la giovane età (a febbraio spegnerà le 25 candeline), Cirelli ha già maturato importanti esperienze in Serie D (con l’Arzanese) ed in Eccellenza, dove ha difeso i colori di Casoria, Capistrello, Audax Cervinara, Faiano, Barano, Mariglianese, Gaeta e Pianura. L’attuale stagione l’ha iniziata con il Sorrento in Serie D. Successivamente, ha sposato il progetto del Palma Campania (realtà costruita per obiettivi importanti nel girone A). Ed adesso la nuova avventura con la maglia del Real Forio.

«PROGETTO SERIO» – «Ho tanta voglia di dimostrare il mio valore e rimettermi in gioco dopo un problema fisico che ha rallentato la mia stagione – sono le prima parole di Cirelli in biancoverde –. Ho avuto numerose offerte e alla mia porta hanno bussato anche tante squadre di valore.

AMATO S’ACCONTENTA – Il vice presidente Luigi Amato così ha commentato il pari con la Neapolis (1-1 di Cantelli al 76’). «Abbiamo creato e cercato di vincere la partita, che era uno scontro diretto. Era importante muovere la classifica e conquistare punti in campo esterno, anche perché siamo reduci da una serie di risultati negativi. E ci siamo riusciti – dice Amato –. Ho apprezzato la grande reazione dei miei ragazzi dopo il gol incassato.

Quando però ho avuto la possibilità di parlare con presidente, direttore e mister del Real Forio, ho compreso che il progetto biancoverde era serio e da sposare. Ai tifosi chiedo di venire al campo ad incitarci. Il Real Forio non è inferiore a nessuno e se lotteremo insieme potremo conquistare la salvezza». Dopo l’allenamento, continentali al bar per un drink con “Piezz” Di Spigna.

A loro faccio i complimenti per come hanno lottato. In parte c’è un pizzico di rammarico perché sarebbe stato importante, sia per la classifica che per il morale, vincere questa gara (la sfida col Neapolis ndr)». Sul Neapolis e sul prossimo impegno, Amato dice: «La squadra di Peluso ha giocato un’ottima gara, ho notato atleti molto motivati. E non va dimenticato che, davanti al pubblico amico, hanno messo in difficoltà anche le big del girone. Evidenzio, ancora una volta, la prova di orgoglio dei miei ragazzi. Il prossimo match? Proveremo a giocarcela con la consapevolezza che il Savoia è una avversaria ostica».

ASSENTI E MERCATO – Ieri al “Calise” erano assenti il difensore Mangiapia (infortunato, ma ha ricevuto richieste) e il jolly Fiorentino che non ha preso bene un confronto nel dopo gara con la Maddalonese. In uscita potrebbe esserci il centrocampista Granato. La società sta sondando il mercato proprio per un sostituto con maggiore esperienza.