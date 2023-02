Eccellenza. Real Forio: che bel sabato! Delgado e Guatieri regalano la vittoria

Una vittoria di carattere, di sostanza e di atteggiamento. Nella settimana di Carnevale, il Real Forio rifila uno scherzo al Saviano, superandolo allo Stadio Pierro. Concreti, attenti e concentrati: su un campo in terra battuta, gli isolani s’impongono con due gol, uno per tempo. Il primo tempo non regala tantissime emozioni, le due squadre si studiano per grandi tratti e ne nasce un match bloccato. Per assistere alla prima e vera occasione da rete bisogna attendere la mezz’ora di gioco, con la squadra di casa che costruisce una buona chance che chiama in causa Iandoli.

I biancoverdi di mister Angelo Iervolino colpiscono al 41’. Sugli sviluppi di una manovra nata da calcio di punizione, Delgado si avventa su un traversone e non lascia scampo a Barbato. Quarto centro da dicembre per il difensore, arrivato in forza al Forio e divenuto un bomber acquisito per il team all’ombra del Torrione. Nella ripresa, cambia il volto della sfida. Il Saviano si mette a caccia del pareggio, al 55’ proteste veementi per un intervento in area di Delgado: il direttore di gara lascia proseguire.

Al 60’ l’undici locale si rende pericoloso su calcio piazzato, ma l’occasione più ghiotta è per i ragazzi di Iervolino in ripartenza. In un quattro contro uno, Guatieri pecca di egoismo, preferendo la conclusione al passaggio in favore di un compagno libero. Al 70’ Solimeno, in forza ai biancoverdi fino a dicembre scorso, realizza il classico gol dell’ex: l’arbitro annulla per posizione irregolare. All’83’ ancora Solimeno impegna Iandoli che sale in cattedra con una grande parata. Al 90’ espulsione per Ammendola che lascia i suoi in dieci. Nel secondo dei sei minuti di recupero, Guatieri sfrutta un rapido contropiede e chiude i giochi. Il Real Forio sbanca il Pierro, condanna il Saviano e strappa tre punti pesanti: isolani momentaneamente fuori dai playout, ma si attendono le risposte di Savoia e Pomigliano.

il tabellino

Saviano: Barbato, Franza Sabatino (81′ Salvati), Angeletti, Rocchino, Casillo, Ammendola, Liguori (71′ Schibano), D’Amaro, Chirullo, Camponesco (66′ Solimeno), Esposito (46′ Scoppetta) A disposizione: Di Sarno, Belmonte, Iervolino, Russo. Allenatore: MannaReal Forio: Iandoli, Aiello, Martinelli (59′ Jelicanin), Iacono, Delgado, Sogliuzzo, Pistola, Guatieri, Capone, Sorriso (90′ Savio), Filosa. A disposizione: Sarracino, Di Maio, Di Meglio A., Castagna, Peluso, Cerase. Allenatore: IervolinoArbitro: Casali di CremaMarcatori: 41′ Delgado, 92′ GuatieriAmmoniti: Chirullo, Esposito, Camponesco (S), Iandoli, Martinelli, Sogliuzzo (RF)Espulso: 90′ Ammendola (S)