Eccellenza. Real Forio: Castaldi rinnova, Savio ci sarà

Venerdì sera l’ufficialità del ripescaggio, domani pomeriggio riprende la preparazione ma il mercato del Real Forio non si ferma. All’appello manca un esterno offensivo. Ali Sangare, l’ultimo colpo a centrocampo (presumibilmente farà coppia con Armando D’Angelo), un reparto completamente rinnovato rispetto alla passata stagione. L’ultima riconferma in casa foriana in ordine di tempo è quella dell’attaccante Giuliano Castaldi. «Ancora un foriano doc a disposizione di mister Giuseppe Monti- annuncia il club biancoverde –. Il Real Forio 2014, infatti, ha trovato una intesa con Giuliano Castaldi anche per la stagione 2022-23. Foriano Doc, Classe 2002, Giuliano predilige giocare esterno alto, in particolar modo sulla corsia di destra.

Castaldi, orgoglio foriano

E’ in grado di ricoprire anche altri ruoli (come accaduto nella parte finale della scorsa stagione dove più volte è stato impiegato al centro dell’attacco) con la determinazione che da sempre lo contraddistingue. Giocatore di gran generosità, con le sue galoppate sulla fascia è in grado di garantire al mister idonee garanzie sia nella fase di attacco che in quella di difesa. Prodotto del settore giovanile Real Forio 2014, Castaldi ha esordito in prima squadra 5 stagioni orsono. Successivamente ha indossato la maglia del Barano Calcio, dove ha proseguito il proprio percorso di crescita. Dalla stagione 2019-2020, Giuliano è tornato a casa, firmando per il Real Forio e, nel corso delle stagioni, è cresciuto notevolmente fino a diventare un giocatore prezioso per i colori biancoverdi».

L’attaccante, che sarà disponibile dopo la quinta di campionato per il residuo di squalifica della passata stagione, si dice «davvero molto contento di difendere ancora i colori del mio paese. Dovrò scontare qualche giornata di stop, ma tutto ciò mi porterà ad essere ancora più determinato al momento del mio ritorno in campo, come è sempre stato in passato. Ho una particolare voglia di riscatto e far parlare di me. Ringrazio la società e lo staff tecnico per la fiducia accordatami e non vedo l’ora di tornare in campo e conoscere i miei nuovi compagni di squadra. Forza Real Forio».

DOMANI SI PARTE

Domani pomeriggio anche il Real Forio riprenderà la via del campo, agli ordini di mister “Billone” Monti e del preparatore atletico Michelangelo Di Maio. Ci sarà tanta curiosità nel vedere all’opera soprattutto i nuovi acquisti. La vecchia guardia sarà rappresentata da un calciatore iconico del club biancoverde: Pasquale Savio. L’indiscrezione riportata nei giorni scorsi è stata confermata dalla società e dunque l’attaccante, fermo da tre stagioni, nonostante sia entrato negli “anta”, vuole rimettersi in discussione e ritagliarsi uno spazio nella squadra del suo paese. «Finalmente è tempo di tornare a correre e sudare – riporta il Real Forio sui propri canali – . Manca ormai poco per rivedere il Real Forio 2014 allo stadio Calise: Lunedì inizierà la preparazione in vista del prossimo campionato. Siamo convinti che anche voi, come noi, non vedete l’ora di tornare a vivere le grandi emozioni che solo il Real Forio è in grado di regalare».

MAGLIA AI PRIMI 20

«Lunedi corri allo stadio Calise: per venti fortunati la maglia “Ancora Eccellenza” in regalo!!», fa sapere la società attraverso una nota ufficiale. «Lunedì 8 agosto alle ore 16.00 inizierà la preparazione precampionato del Real Forio 2014. In occasione di tale evento, regaleremo la maglietta celebrativa del ritorno in Eccellenza, “Ancora Eccellenza”, ai primi venti che si recheranno in segreteria per sottoscrivere la tessera #JèSòngFùrien La maglietta sarà un regalo extra cumulato al gadget che accompagna la tessera. Al fine di ottenere la maglietta in omaggio, sarà valida esclusivamente la sottoscrizione della tessera effettuata presso la Segreteria dello stadio Calise».