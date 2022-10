Eccellenza. Real Forio, Billone sorride. Poco.

Billone sorride. Poco. Il Mister del Real Forio sa bene che il percorso verso la salvezza è ancora molto lungo, ma sa anche che lavorando sodo riesce ad invertire la rotta e raggiungere l’obiettivo. La vittoria di domenica, quella che è costata la panchina al collega ospite, è l’unico farmaco per curare il paziente Real Forio.

Dopo gli abbracci con Amato e tutti gli altri, Billone ha incontrato i cronisti: “Sì, diciamo che questo è stato un piccolo passettino in avanti rispetto alle altre 5 o 6 partite disputate fino ad oggi. I ragazzi hanno fatto una partita intelligente e hanno cercato di rischiare il meno possibile. Abbiamo cercato di far girare la palla e di giocarla e alla fine ci siamo riusciti. Insomma, per portare a casa questi tre punti, il merito va tutto a loro perché in settimana sono stati molto motivati e, anche, giustamente preoccupati. Ci tenevamo molto a conquistare questi primi tre punti. Come ho detto sempre – precisa l’allenatore -, il cammino è molto lungo e, quindi, già da domenica ci aspetta una partita durissima, con l’Ercolanese, che ho osservato quando ha giocato a Ischia, un’ottima squadra. Noi andiamo avanti a piccoli passi, facendo un passo alla volta, per raggiungere posizioni migliori in classifica.”

Parlando delle scelte tattiche e dello spostamento di Pistola, Monti commenta con saggezza: “Pistola è un ragazzo che preferisce giocare sulla destra. Dall’inizio è partito dal lato opposto perché dovevamo bloccare Di Rocco, che è un extra esterno alto, un ragazzo che ha una buona corsa e uno che viene avanti, sa giocare e quindi mi serviva qualcuno che aveva più capacità nella fase di non possesso, appunto, come Pistola. Devo anche dire che Pistola è molto versatile. Come avete visto, ad esempio, ha giocato in tutte le altre partite alto a destra e qualche volta da terzino sinistro. Chissà – anticipa Monti – se domenica sarà la stessa cosa visto che manca Accurso.”

Billone poi analizza la condizione delle rosa: “Oggi abbiamo l’occasione di poter contare su cambio in più rispetto alle prime partite e devo dire che c’è anche chi nelle ultime due partite è cresciuto come personalità e mi riferisco a Seprano, un ragazzo che ha fatto tantissimo. Però, dobbiamo sempre tener presente – chiarisce ancora Monti – che questo è un campionato anomalo, dove chiunque può perdere con chiunque visto pure i risultati di ieri (il riferimento a Massa Lubrense-Ischia è chiaro), è un campionato durissimo”.

Sul futuro, poi, “Non ci dobbiamo ne esaltare perché abbiamo solo fatto un piccolo passettino e ne abbatterci in qualche altra battuta d’arresto che può capitare. Dobbiamo andare per la nostra strada e cercare di avere sempre tutti a disposizione per dare fiducia a questo gruppo giovane, poiché parecchi sono giovani.

Se teniamo fuori dal conto Vincenzo (Monti, ndr) e Accurso questa squadra è composta da giovani del 2000, 2002, 2004, qualche 2006, come Peluso. Ragazzi giovani che devono migliorare di volta in volta. Oggi siamo contenti anche perché è stata la prima volta in cui non abbiamo preso gol”

L’ultima chiosa è dedicata al caso Accurso, agli errori arbitrali e alle espulsioni che, se volgiamo, è il vero liet motiv di questo Campionato.

“Il fallo – Billone non ha dubbi – non c’era, nel senso che Accurso è andato in velocità ma si è fermato tuttavia ha ingannato l’arbitro e, fallo o non fallo, in quella situazione, avendo l’arbitro espulso un calciatore ospite, secondo me – chiarisce Monti – Accurso non doveva fermarsi e non doveva proprio entrare in quella situazione. Il problema non è stato quell’ammonizione, ma la prima, insomma, la protesta.”