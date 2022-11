Eccellenza. Real Forio, beffa Albanova

Il Real Forio 2014, pur non demeritando, non è riuscito a dare continuità alla vittoria sul Saviano per tentare di uscire dalle sabbie mobili della zona playout. L’impegno sul campo dell’Albanova, infatti, ha visto la compagine di casa avere la meglio solo nei minuti finali. Mister Monti è stato costretto a fronteggiare l’insidiosa trasferta con diverse defezioni: sono stati out per problemi fisici D’Angelo, Di Micco, Rubino, Tedesco e gli squalificati Monti e Pistola. Tornati, invece, tra i convocati Scritturale e Andrea Di Meglio.

Il Real Forio 2014 prova ad approcciare con convizione la sfida e, difatti, la prima vera chance capita a Cerese, il quale non riesce a indirizzare nel migliore dei modi il suo colpo di testa. L’Albanova reagisce e, dopo essersi affacciato dalle parti dell’area avversaria con Accietto e Grezio, sblocca la disputa al 13′: Pontillo pesca Grezio che, lasciato colpevolmente solo dalla difesa del Real Forio, è abile a trafiggere di testa Iandoli.

La replica degli ospiti, oggi in tenuta giallorossa, è immediata ma Sanagre non riesce a mettere in moto gli attaccanti. I ragazzi di Monti continuano a mantenere il pallino del gioco e al 19′ riequilibrano la partita con Amengual, lesto nello sfruttare l’assist del compagno e nel gonfiare la rete della porta difesa da Gianfagna. Trascorrono tre minuti ed è nuovamente Grezio a saggiare i riflessi di Iandoli, attento nella circostanza a non farsi sorprendere da un tiro in realtà non irresistibile. Poco dopo il Real Forio è costretto a fare a meno di Separano, al suo posto il tecnico Monti lancia Peluso.

È proprio quest’ultimo, al 26′, ad affacciarsi dalle parti dell’area dell’Albanova, la sua conclusione, tuttavia, si spegne sul fondo. I giallorossi con caparbietà continuano ad attaccare con Castaldi, la cui azione è neutralizzata dalla retroguardia azzurra. Sul capovolgimento di fronte, la risposta dell’Albanova non produce alcun effetto. Alla mezz’ora di gioco Peluso parte da centrocampo, salta tre avversari, ma è murato sul più bello dalla difesa locale. Al 31′ Iandoli è chiamato in causa su un calcio di punizione calciato dai trenta metri. L’ultima chance della prima frazione di gioco è di marca foriana: Peluso, dalla sinistra, lascia partire un diagonale che termina di poco fuori. Ad inizio ripresa, la banda di Ciaranella prova a spingere sin da subito per tentare di scovare il varco vincente. Al 47′ Cestrone arriva sul fondo, ma il suo cross è impreciso e si spegne direttamente sul fondo. Quattro giri di lancetta più tardi e l’Albanova tenta di innescare le sue torri da calcio d’angolo: la difesa del Real Forio è attenta e sbroglia la matassa.

Al 63′ i foriani si distendono e arrivano al limite dell’area con Sogliuzzo, la cui spizzata è facile preda di Gianfagna. L’Albanova in più di un’occasione si affida allo scatenato Cestrone, il quale sull’out mancino crea più di un grattacapo a Cerese e Castaldi. Al 69′ i padroni di casa trovano il nuovo vantaggio con una botta di De Rosa che non lascia scampo all’estremo difensore avversario. Iandoli, successivamente, risponde presente alla conclusione di Cestrone e tiene a galla i suoi. Il Real Forio, infatti, all’85’ agguanta il momentaneo 2-2 grazie alla zampata di Sogliuzzo.

La sfida sembra dover tramontare sul 2-2, ma all’89’ Minutella batte Iandoli e condanna il gruppo di Monti al ko. Il Real Forio, pur disputando una prova brillante e di carattere, esce sconfitto per la quinta volta in questo campionato e rimane impelagato nelle zone caldissime della graduatoria.

Albanova – Real Forio 3-2

ALBANOVA: Gianfagna, Sparano, Sieno (64′ Bouraoui), Pontillo (56′ Gallardo), Tommasini, De Miranda, Negro, De Rosa, Grezio (90′ Improta), Cestrone (73′ Minutella), Accietto (51′ Corbisiero). A disp.: Vivace, Roma, Falco, Granato. All.: Ciaramella

REAL FORIO: Iandoli, Cerase, Accurso, Sangare, Iacono, Seprano (24′ Peluso), Castaldi, Amengual (74′ Savio), Sirabella, Sogliuzzo, Solimeno. A disp.: Cannelora, Di Maio, Di Meglio, Castagna, Aiello, Scritturale. All.: Monti

ARBITRO: Oliva di Nocera Inferiore. Assistenti: Marcone-Iacoletti (Nocera Inferiore)

MARCATORI: 13′ Grezio (A), 20′ Amengual (RF), 69′ De Rosa (A), 85′ Sogliuzzo (RF), 89′ Minutella (A)

AMMONITI: Corbisiero (A); Iacono, Castaldi, Sirabella (RF). Angoli 5 – 3. Recupero 8’ e 5’