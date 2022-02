Eccellenza. Real Forio-Barano, ma che brutto derby…

Giovanni Sasso | Real Forio-Barano termina in parità. Un risultato che serve poco ai biancoverdi in chiave salvezza diretta ma che invece rappresenta un’iniezione di fiducia per gli aquilotti che tra due settimane al “Di Iorio” disputeranno la loro “finalissima” contro il S.Antonio Abate. Mentre il Barano interrompe la serie di sconfitte, il Real Forio fa un passo indietro sotto tutti i punti di vista. Stavolta Roghi non è riuscito ad accendere la lampadina, Cirelli è stato ben contenuto dai centrali (l’inedita coppa Monti-Trani) e c’è voluto un guizzo della “Pulce” Cantelli per evitare la sconfitta.

Diciamo subito che è stato un derby davvero brutto, povero di contenuti tecnici, con strafalcioni da una parte e dall’altra. Ma se quelli del Barano possono essere “passabili” visto il momento, quelli del Real Forio non sono giustificabili. Deludenti i primi 45’ degli uomini di Leo, che cambia la formazione e non ottiene il risultato sperato. Dopo aver sbloccato il risultato con una punizione di Ferri da posizione defilata, il Barano ha chiuso gli spazi a centrocampo, cercando di innescare De Stefano o il francese Diabaka che a volte sembra un pesce fuor d’acqua, soprattutto quando manda l’occasionissima per raddoppiare. Nella ripresa il Real Forio ci mette più gamba, spinge maggiormente sugli esterni ma di occasioni nitide non ne arrivano. Un paio di proteste per contatti in area con i difensori baranesi, fino all’irruzione vincente di Cantelli su angolo dalla sinistra di Roghi. A quel punto il Real Forio cerca di vincerla, spinge ma la difesa del Barano i compatta bene, concedendo una sola chance ai foriani, quando Errichiello prima si fa respingere un rilancio, poi recupera in extremis su Arezzo che, dopo aver battuto sul tempo Mennella, ritarda troppo il tiro. Si vede che l’ingresso della “Pulce” conferisce vigore all’offensiva foriana che però il varco giusto per ribaltare il risultato non riesce a trovarlo per eccessiva frenesia e per evidenti limiti che il comunque sontuoso mercato è riuscito solo parzialmente a risolvere.

SCHIERAMENTI – Flavio Leo modifica l’undici vittorioso con il S.Antonio Abate. Di Spigna parte titolare con al suo fianco Granato e Capone. In avanti Roghi alle spalle del duo Cirelli-Castaldi. In difesa confermato il “blocco” Mangiapia-Saurino con Sirabella e Accurso sulle corsie. In porta Quiriti. Isidoro Di Meglio inserisce dal 1’ il centravanti Diabaka che fa reparto con De Stefano e il rientrante Matarese. In mediana Alcazar con Ferri e Cerase. In difesa la novità Trani (uno degli ex più freschi) con Monti, i terzini Errichiello e Bocchetti. Tra i pali Mennella.

LA PARTITA – Il Real Forio inizia in avanti alla ricerca dello spiraglio per andare alla conclusione. Baricentro basso da parte del Barano. All’11’ traversone dalla sinistra di Matarese ma il colpo di testa di De Stefano è fuori misura. Al 14’ Barano in vantaggio. Saurino commette fallo su Matarese poco fuori l’area di rigore, sulla sinistra. Sul pallone Ferri che lascia partire una saetta di destro che si insacca a mezza altezza alla sinistra del sorpreso Quiriti. Dopo una lunga fase “soporifera”, al 37’ Roghi da fuori area cerca la soluzione a sorpresa ma Mennella para sotto la traversa. Al 42’ ripartenza del Barano, Diabaka scambia con De Stefano, entra in area e conclude: Sirabella rsalva in angolo. Al 44’ altra occasione per il Barano: De Stefano viene innescato da Diabaka, supera in velocità Accurso e calcia: Quiriti riesce a respingere.

Leo all’inizio della ripresa sostituisce Castaldi con Arezzo. Al 6’ Diabaka in area ha un’ottima occasione per raddoppiare ma si fa contrare il tiro da Saurino. Cantelli entra al posto di Di Spigna. Arezzo va a destra e il neo entrato agisce a sinistra con Roghi appena alle spalle di Cirelli. All’11’ Roghi mette palla in area, contatto in area tra Arezzo e Trani: l’attaccante cade ma l’arbitro fa segno che si può proseguire. Al 16’ calcio piazzato di Roghi dai 25 metri: pallone diretto all’incrocio ma Mennella c’è e respinge in angolo. Sul seguente corner, palla a ritroso per l’inserimento di Cantelli che con un gran tiro pareggia i conti. Il derby si accende. Il Real Forio ci crede. Al 20’ Cantelli per Roghi che carica il sinistro ma il tiro è centrale e Mennella para. Al 28’ Cirelli va via sulla sinistra, supera Monti e calcia ma Mennella è bravo a bloccare proprio accanto al palo. Al 33’ Monti perde palla sulla trequarti, Cirelli entra in area e crossa ma provvidenziale è l’intervento di Trani. Desi entra al posto di Matarese. Al 39’ ripartenza baranese, De Stefano scucchiaia da posizione defilata ma Quiriti respinge in angolo. Poco dopo Errichiello, nella sua trequarti, cerca di rinviare lungo ma calcia addosso ad Arezzo: Mennella esce dall’area ma non riesce ad anticipare l’attaccante biancoverde che ritarda il tiro e si fa rimontare da Errichiello che così salva il risultato.

SIRABELLA GIU’ – Al 43’ gioco fermo in seguito ad un infortunio occorso a Sirabella. Il terzino cade male, non riesce a respirare e i lamenti si odono distintamente dalla tribuna. Attimi di tensione mista a preoccupazione. Finalmente l’ambulanza riesce ad entrare in campo. Sirabella viene trasportato in ospedale (a fine partita si saprà che fortuna non desta preoccupazioni) tra gli applausi del pubblico del “Calise”. La gara riprende ma il forcing finale del Real Forio produce poco, pochissimo. Il Barano esce dal campo a testa alta, rinvigorito dai rientri di Errichiello, Matarese e Trani. Il Real Forio no: non è così che si potranno evitare gli spareggi.

REAL FORIO 1

BARANO 1

REAL FORIO: Quiriti, Mangiapia, Capone, Accurso, Granato, Di Spigna (6’ st Cantelli), Sirabella (49’ st Lubrano), Saurino, Roghi, Cirelli (42’ st Jelicanin), Castaldi (1’ st Arezzo). (In panchina D’Errico, Iacono, De Luise, Di Meglio, Vaiano). All. Leo.

BARANO: Mennella, Errichiello, Bocchetti, Ferri, Trani, Monti, Cerase, Alcazar, Diabaka (59’ st Oratore), Matarese (32’ st Desi), De Stefano. (In panchina Castaldi, Mattera F., Tumolillo, Esposito, Mocerino, Petrone, Scritturale). All. Di Meglio.

ARBITRO: Alfieri di Nola (ass. Cafisi di Nocera Inferiore e Guerra di Nola).

MARCATORI: nel p.t. 14’ Ferri; nel s.t. 16’ Cantelli.

NOTE: angoli 11-4 per il Real Forio. Ammoniti Trani, Roghi, Errichiello, Castaldi, Capone, Monti, Mangiapia, Alcazar, Mennella, Desi, Ferri. Durata: p.t. 46’, s.t. 61’. Spettatori 400 circa.