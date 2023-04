Eccellenza, Real Forio. Amato: ”Dobbiamo fare la nostra parte. Si lotta in fondo e in vetta”

Ottimismo. E’ questa la carica che spinge il presidente Amato e che sta sostenendo il Real Forio in questa corsa alla salvezza. Una corsa ad ostacoli tra assenze e infortuni che hanno caratterizzato il campionato di Eccellenza più strano che c’è.

“Direi che è una vittoria fondamentale – ha detto il presidente Amato – per il nostro cammino perché era importante vincere questo scontro diretto. A Villa Literno abbiamo conquistato una vittoria che vale 6 punti. Era importante vincere lo scontro diretto e ci siamo riusciti e lo abbiamo fatto anche in maniera convincente esprimendo un ottimo calcio.

Si, abbiamo sofferto un po’ il vento e il campo non in perfette condizioni, però una volta prese le misure. i ragazzi hanno dato il massimo e hanno giocato una grande gara. Avevamo avuto la possibilità di chiuderla in maniera più ampia dal punto di vista del risultato – continua il numero uno biancoverde -però, alla fine, come dico sempre, 1 a 0 o 5 a 0, quello che contano sono i tre punti ed era quello l’obiettivo che noi volevamo raggiungere. Siamo riusciti a portarci a casa una vittoria importante su un campo difficilissimo e questo mi fa molto piacere.”

“Mancano due giornate – aggiunge ancora – al termine e lì, nella zona bassa, c’è una vera bagarre. Ci sono tante squadre in pochi punti e la prospettiva che abbiamo è che il Real Forio, in vista delle prossime gare, ha concretamente nelle vostre mani il suo destino, la salvezza diretta. Dobbiamo vincere, senza ombra di dubbio, la partita di domenica, in casa, contro l’Atletico Calcio e confidare in qualche risultato positivo dagli altri campi. In questo momento siamo in una situazione di vantaggio rispetto alle altre perché abbiamo questi tre punti che ci danno per favoriti, però bisogna anche dire che nell’ultima giornata andremo a giocare contro il Casoria che è una squadra che alla luce dei fatti si giocherà il Campionato. Noi dobbiamo fare tre punti anche se il nostro futuro, inevitabilmente, sarà anche scritto dai risultati che si avranno sugli altri campi. Io, onestamente, sono molto fiducioso e mi auguro che già da sabato sera riusciamo a festeggiare questa salvezza però, ripeto, nel calcio ci sono delle varianti e delle componenti che non possono essere gestite e quindi bisogna aspettare i risultati di altri campi. Non conta guardare all’altra parte dell’isola e magari pensare che quella di Casoria potrebbe essere l’occasione per fare anche un favore all’Ischia, noi dobbiamo portare dei punti a casa per la salvezza.”

LA LOTTA IN VETTA

“In testa alla classifica – continua Amato – la vedo complicata. Penso che l’Ischia abbia ancora la vittoria nelle sue mani e sono convinto che l’Ischia ha tutte le carte in regole per vincere il campionato. Se analizziamo il calendario il Casoria deve giocare domenica contro il Savoia è invischiata nella lotta retrocessione e poi dovrà giocare contro di noi che comunque siamo una squadra che combatterà per raggiunge la Salvezza. Contro l’Ischia deve giocare la Maddalonese che domenica ha raggiunto la matematica salvezza e poi arriverà a ischia il Sant’Antonio Abate che è un’altra squadra che comunque non ha nulla da chiedere a questo campionato.

Dal punto di vista del calendario direi che L’Ischia è favorita dai pronostici. Tuttavia, ci siamo sempre detti che questo girone è molto complicato e la partita di domenica con il Napoli United ha dimostrato proprio questo: le partite vanno giocate e vinte. E’ difficile vedere un campionato di Eccellenza che si lotta sia per la salvezza sia per la vittoria del campionato e si giova fino all’ultima giornata. E’ il bello del calcio, fatto di momenti, giornate e ore di suspense che veramente noi eviteremmo molto volentieri però fa parte del gioco. Noi faremo la nostra parte e cercheremo – conclude -, se possiamo, dare una mano a Ischia nello scontro con il Casoria, faremo la nostra partita come abbiamo sempre fatto. Nel frattempo, però, iniziamo a vincere sabato e poi dopo vediamo quello che bisogna fare.”