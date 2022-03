Eccellenza. Real Forio all’assalto dell’Ercolanese

Un’altra vittoria per avvicinarsi alle posizioni utili per la salvezza diretta o quanto meno per disputare un eventuale spareggio in casa. Il Real Forio non vuole più fermarsi. Lo scossone dell’altra settimana ha prodotto una vittoria esterna, seppur contro l’ultima, e una ritrovata armonia di tutto l’ambiente. «Disse bene il vice presidente Amato la scorsa settimana, è come se avessimo resettato tutto, ripartendo con un’altra mentalità», ha detto Flavio Leo alla vigilia della partita contro l’Ercolanese, una delle avversarie peggiori che potessero capitare in questo momento del campionato. «Sappiamo di dover giocarcela contro la squadra più in forma del campionato e lo ha dimostrato domenica scorsa battendo il Savoia – sottolinea l’allenatore biancoverde –.

L’Ercolanese gioca bene, ha un bravo allenatore, fa dell’aspetto agonistico la propria arma principale ma spiccano anche a livello tecnico, benché il complesso sia sostanzialmente giovane». Perrella dovrà però fare a meno di due pedine importanti come il difensore centrale Menna e Liguori, l’ex Napoli che è quasi sempre tra i migliori. E’ possibile che i granata vesuviani si presentino in campo con un under in più visto che in organico non ci sono calciatori in grado di sostituire adeguatamente gli assenti. Il Real Forio dovrà innanzitutto riscattare la prova dell’andata, quando concesse tantissimo ai padroni di casa che non vivevano un momento brillante e proprio da allora cominciò la scalata verso posizioni di classifica più tranquille.

Per la gara odierna, Leo potrebbe confermare l’undici vittorioso domenica anche se a centrocampo potrebbe esserci il ritorno di Saurino per dare geometrie ed equilibri, così come in difesa ci sarà il ritorno di Mangiapia, con Accurso che ritornerà nel suo ruolo naturale. Moccia è apparso ispirato dopo il gol di sette giorni fa e con Castaldi, Cirelli e Roghi dovrà organizzare le offensive per portare a casa tre punti che potrebbero rappresentare una vera e propria svolta.

ARBITRO – Al “Calise” (ore 11.00) arbitrerà il signor Alessio De Cicco della sezione di Nola (ass. Vinciprova di Napoli e Iandolo di Avellino).

I CONVOCATI

Portieri: D’Errico, Quiriti.

Difensori: Accurso, Sirabella, Mangiapia, Iacono, Aiello.

Centrocampisti: Capone, Granato, Di Spigna, Saurino, Arezzo, Di Meglio A. Vaiano.

Attaccanti: Cirelli, Moccia, Roghi, Jelicanin, Castaldi, Cantelli.