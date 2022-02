Eccellenza. Real Forio all’assalto dell’Albanova

Tre punti per uscire dai bassifondi della classifica. Il Real Forio sa bene che non ci sono alternative. Se si crede ancora nella salvezza diretta, occorre inanellare sei punti nelle prossime due giornate, altrimenti ci vorrà un’impresa per evitare i play-out. Albanova in casa e Nuova Napoli Nord in trasferta, rappresentano ostacoli diametralmente opposti.

La salvezza passa dal “S.Calise”: un primo mattoncino fu messo contro il S.Antonio Abate che però negli ultimi 180’ è stato capace di conquistare sei punti, a differenza dei foriani che nelle ultime due gare ne hanno conquistato uno solo (nel derby col Barano). In settimana la squadra ha lavorato un giorno in più. Da martedì, fino alla rifinitura di ieri, è stato un alternarsi di lavoro atletico, di esercizi e partite a ranghi misti in cui mister Leo ha provato qualche nuova soluzione, come ad esempio una difesa diversa, riportando Saurino a centrocampo, con Capone e Granato, mentre Roghi ha recuperato ma non è al meglio e Leo molto probabilmente lo risparmierà.

Castaldi e Moccia dovrebbero essere di supporto a Cirelli. In difesa si potrebbe rivedere Iacono. Mangiapia giovedì ha subito un infortunio che è stato assorbito ma il centrale non è al cento per cento. Il Real Forio dovrà avere il giusto peso offensivo perché è costretto ad osare, deve cercare la via del gol già dai primi minuti e non attendere come spesso accade la seconda parte dell’incontro.

L’Albanova ha giovani interessanti ma nel complesso è squadra esperta, che non ha assolutamente abbandonato l’ambizione di battersi per l’ultimo posto utile per i play-off. In attesa degli scontri diretti, queste sono le partite in cui i casalesi proveranno a recuperare il terreno perduto. La beffa subita domenica scorsa al 94’ contro il Savoia è stata tremenda: i casertani non meritavano di perdere. I vari Scarparo, De Rosa, Lepre, il bomber Serrano vanno affrontati con personalità, con la determinazione classica della squadra che non può ulteriormente rinviare l’appuntamento con la vittoria, sperando poi che ad esempio l’Ischia nel pomeriggio espugni il “Varone” di Sant’Antonio Abate. Il patron Luigi Amato in settimana è stato chiaro: basta alibi, massimo impegno e pedalare…

ARBITRO – Al “Calise” (ore 11.00) dirigerà il signor Valerio Esposito della sezione di Ercolano (ass. Imperatore di Ercolano e Sgariglia di Napoli).

I CONVOCATI

Portieri: D’Errico, Quiriti.

Difensori: Iacono, Mangiapia, Sirabella, Accurso, Fiorentino, De Luise, Lubrano.

Centrocampisti: Saurino, Di Spigna, Capone, Granata, Arezzo.

Attaccanti: Cirelli, Castaldi, Jelicanin, Roghi, Moccia, Cantelli, Vaiano.