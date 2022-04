Eccellenza. «Real Forio, adesso l’ultimo sforzo». Jelicanin: «Atteggiamento giusto»

Due gol di Jelicanin e il play-out in casa è certezza. Il Real Forio piega una buona Maddalonese, giunta al “Calise” per fare la sua gara perché non ancora al sicuro da un possibile play-out interno contro il Neapolis (poi scongiurato dal successo del Napoli United). «Ai ragazzi ho detto quello che solitamente dico tutte le domeniche, con la differenza che siamo arrivati alla fine, al bivio, dunque non potevamo assolutamente sbagliare – attacca Flavio Leo –. Abbiamo la consapevolezza di aver fatto sempre delle buone prestazioni ma spesso mancava la zampata finale e per questo non si portavano punti a casa. Ho visto una squadra brava sotto il profilo dell’esperienza e della maturità, a gestire bene qualsiasi situazione, mostrandosi cinica nelle occasioni che sono capitate.

Devo davvero fare i complimenti ai ragazzi. E’ chiaro che abbiamo fatto soltanto un passo verso la salvezza ma il grande salto lo dobbiamo fare contro il S.Antonio Abate in casa. Ci giocheremo una stagione fatta di alti e bassi in cui abbiamo commesso tanti errori, valutato tante cose, che ci servirà di esperienza per la prossima stagione. Se affronteremo la partita dei play-out con l’atteggiamento visto contro la Maddalonese, non dubito che porteremo a casa la salvezza».

Il Real Forio ha giocato con maggiore determinazione oltre che concentrazione. «A differenza di Mondragone, dove eravamo andati a giocare per portare almeno un punto a casa, non potevamo prendere un gol dopo tre minuti. Ai ragazzi ho chiesto di non iniziare la partita in salita. Con i giocatori che abbiamo in avanti – prosegue Leo – ho sempre pensato che potevamo fare la differenza. L’importante è avere pazienza, non strafare ed andare in affanno. Credo che i ragazzi hanno gestito e interpretato la gara così come l’abbiamo preparata».

Cosa si può cambiare anche in ottica della prossima stagione? «Faccio delle scelte anche per quello che vedo durante la settimana. Per come si è lavorato nei giorni scorsi, sono state fatte delle scelte cambiando alcuni giocatori che mi hanno dato ragione. Fondamentalmente abbiamo bisogno del contributo di tutti, dal primo all’ultimo. Chi potrà fare parte dell’organico si vedrà. La società è sempre pronta e comunque ambiziosa, si punta a fare qualcosa di diverso rispetto a quest’anno. Conquistiamo prima la salvezza, prima di parlare del futuro concentriamoci su quest’ultimo appuntamento. Godiamoci questa vittoria e prepariamo la sfida al S.Antonio Abate», conclude Leo.

JELICANIN: «ATTEGGIAMENTO GIUSTO»

«In settimana si lavora sempre duro e prima o poi i frutti arrivano», esordisce a botta calda Nicolas Jelicanin, protagonista di quest’ultima di campionato. «Ci siamo preparati come ha detto il mister, il campo ha parlato – continua l’attaccante argentino, autore del primo gol su rigore e del secondo con una splendida acrobazia –.

Abbiamo avuto il giusto atteggiamento. Ci aspettavamo una partita del genere. Cosa ho pensato quando la palla ha colpito il palo dopo la mia rovesciata? Che entrasse, anche se spinta da un compagno ma che entrasse…L’importante è il gol». Dall’inizio del campionato riteniamo che Jelicanin, con la sua generosità, oltre ai gol pesanti, è un elemento prezioso quanto importante per la rosa biancoverde. «Lavoro sempre come un professionista. Adesso dobbiamo confermarci nel play-out. Giocando così, non ci saranno problemi».