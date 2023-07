Eccellenza. Real Forio 2014, che colpo! Ecco il leader difensivo Cabrera

Il Real Forio 2014 rende noto, con grande soddisfazione, che Joaquìn Nicolàs Cabrera è un nuovo giocatore biancoverde. E’ un grande colpo di mercato per il club foriano, letteralmente scatenato in questa calda estate 2023. Anche stavolta il Ds Manna ha raggiunto l’accordo con un giocatore di grande valore in grado di aumentare la competitività della rosa biancoverde. Cabrera è, per qualità ed esperienza, destinato ad essere il leader della retroguardia foriana.

Trentadue anni, argentino (nato a Marcos Juàrez), difensore centrale ambidestro, esperto ed affidabile, ma soprattutto, il volto nuovo biancoverde, è un giocatore completo. Tra le numerose skills di Cabrera, infatti, figurano: ottimo senso della posizione, bravo in fase di marcatura. Le sue doti importanti doti tecniche, inoltre, gli permettono di disimpegnarsi con bravura in ogni situazione di gioco e di collaborare, ove occorra, alla fase di costruzione di gioco. Il suo gran fisico e la dedizione al lavoro completano il notevole profilo di Cabrera

E’ reduce dalla vittoria della Coppa Italia Regionale, nella scorsa stagione, con la maglia dell’Insieme Formia (Eccellenza laziale). Il suo arrivo nella nostra penisola avviene precedentamente, nel 2019: è il Francavilla sul Sinni a puntare su di lui e Cabrera risponde alla grande ben disimpegnandosi nel pur competitivo campionato di Serie D. In Argentina, invece, è cresciuto nell’ Uniòn de Santa Fe e ha numerose esperienze all’attivo (tra cui quella alla Juventud R.C.).

L’accento sudamericano è lo sfondo sonoro ad un messaggio pronunciato in un italiano impeccabile, appreso nel corso delle sue esperienze pregresse. Cabrera, nelle sue prime dichiarazioni in biancoverde, si dice grato per poter vestire la maglia biancoverde e richiede ai tifosi di stare accanto alla squadra: “Sono molto felice – è il pensiero di Joaquin -di far parte del Real Forio 2014. Ringrazio il Presidente, la società, il Direttore Sportivo, l’allenatore e lo staff tecnico per avermi dato questa grande opportunità. Abbiamo bisogno del supporto di tutti i tifosi per vivere assieme una grande stagione. Forza Real Forio 2014!”

Benvenuto al Real Forio 2014, Joaquìn!