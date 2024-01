Eccellenza. Real Aversa-Real Forio. Il Forio torna in campo con l’Aversa Iervolino: “Gara complessa, serve pazienza”

Francesco Fiorillo | Si riparte. La sconfitta di Coppa Italia in quel di Sarno è un lontano e amaro ricordo, riposto nel cassetto dei sogni sfumati. Per il Real Forio si spalancano di nuovo le porte del campionato. Osservato un turno di riposo nell’ultimo weekend, per la mancata sfida contro il Casoria dopo l’esclusione dalla competizione, i biancoverdi di Angelo Iervolino affronteranno la terza trasferta del nuovo anno. Forte del blitz del Moccia contro la big Afragolese e rafforzata la consapevolezza con la prestazione messa in mostra nella tana della Sarnese, la squadra sarà di scena questo pomeriggio, per il turno infrasettimanale valido per la ventesima giornata del torneo di Eccellenza, allo stadio Bisceglia per sfidare la Real Aversa.

Il team isolano ha ripreso la sua corsa e, archiviato l’impegno in Coppa, l’unico obiettivo resta la risalita in classifica. L’avversario è di quelli tosti, decisi a non mollare, nonostante una situazione non semplice. I normanni sono ultimi in classifica, con appena 7 punti conquistati in 18 partite disputate e reduce dalla disfatta esterna in rimonta nello scontro diretto di Bacoli con il Rione Terra. Mister Iervolino ha presentato così il match in programma: “Ritorniamo in campo mettendo alle spalle questa mini sosta di domenica, per la partita saltata contro il Casoria dopo l’esclusione dal girone.

È importante ripartire subito come abbiamo iniziato l’anno in campionato, con la vittoria sul campo dell’Afragolese. Sarà una partita complessa, soprattutto dal punto di vista mentale. Mi aspetto, da parte dei ragazzi, l’attitudine al sacrificio, al lavoro e alla pazienza perché sarà un incontro molto complesso. Se andiamo ad analizzare le ultime prestazioni della Real Aversa, ha fatto molto bene con il Savoia e con il Rione Terra, poi c’è stata l’espulsione ma stava giocando bene. Affrontiamo un avversario complicato, in un impianto difficile perché è un campo nuovo dove dobbiamo sicuramente adattare le forze. Mi aspetto da parte loro una grande prova di sacrificio e di gruppo, è l’unica strada che dobbiamo seguire.

Il lavoro settimanale è stato buono, la squadra si è allenata bene e con intensità. Dal canto nostro andremo lì sicuramente per provare a vincere la partita e per mettere in difficoltà la Real Aversa, vogliamo rilanciare questo girone di ritorno in maniera ancora più proficua rispetto anche a come abbiamo iniziato sabato scorso ad Afragola”. Il Forio vuole continuare a correre, gli obiettivi non cambiano dopo il risultato maturato allo Squitieri una settimana fa. A dirlo è stato il presidente Luigi Amato, in una recente intervista rilasciata ai nostri microfoni: “Fondamentalmente, non cambia nulla.

L’obiettivo è quello di vedere il Forio sempre nella zona sinistra della classifica, possibilmente nella griglia playoff. Non sto dicendo un’eresia, ma cose concrete. Se guardiamo la classifica, siamo a pochi punti dalla squadra che occupa l’ultima posizione utile per i playoff. L’obiettivo è fare un campionato importante, ma le partite vanno sempre giocate. Sono sempre più convinto che la nostra squadra, al completo, sia importante. Non mi sono mai nascosto, ho costruito un gruppo per un campionato importante”. Sono ventidue i calciatori convocati dallo staff tecnico per la trasferta di Aversa in programma questo pomeriggio. Si rivede Sogliuzzo dopo la gara saltata a Sarno, ok anche Boussaada e D’Alessandro. Recupera Filosa, uscito anzitempo dall’ultimo match: l’esterno d’attacco, imprescindibile per la manovra offensiva biancoverde, sarà regolarmente a disposizione. Restano fuori dalla lista Castagna e Accurso, ancora alle prese con alcune noie fisiche.

la gara

Mercoledì 17 Gennaio, ore 14:30

Stadio Bisceglie (Aversa)



GLI ARBITRI

Anton Giulio Ermini,Genova

Carlo Pipola, Ercolano

Giovanni Frisulli, Ercolano

i convocati

Portieri: Iandoli, Re

Difensori: Aiello, Boussaada, Cabrera, D’Alessandro, Di Costanzo, Iacono, Pistola

Centrocampisti: Arcamone, Arrulo, Cerase, Di Meglio, Pelliccia, Sogliuzzo, Tomasin, Vincenzi

Attaccanti: Acosta, Carissimi, Carnicelli, Filosa, Peluso