Eccellenza. Rabbia Amato: “Nessun problema con gli arbitri, però serve attenzione…”

Il presidente del Real Forio, Amato, intervenendo a Campi Flegrei TV, commenta il momento della sua squadra, la questione arbitri che in questi mesi ha sensibilmente influenzato le sorti del club biancoverde e la difficoltà di fare sport sull’isola.

Abbiamo cercato di portare dei giocatori che siano congeniali al progetto di Mister Monti e stiamo cercando comunque di cominciare questo nostro campionato nel migliore dei modi. È inutile nascondere che comunque ci sono state delle complicazioni nella composizione della squadra, perché la comunicazione del ripescaggio è arrivata agli inizi di agosto. Avevamo già in mente di creare una squadra competitiva anche nel caso in cui fossimo stati inseriti nel girone di Promozione, però, è ovvio che nel momento in cui si ci si approccia al campionato di Eccellenza, bisogna fare degli investimenti diversi, quindi questo ha rallentato quello che era il nostro percorso. Però, alla luce del nostro inizio non essere contentissimo per i risultati però sono molto contento perché ho visto una squadra che sta crescendo, che si sta amalgamando e una squadra che sta esprimendo un bel gioco e il pareggio di domenica ad Acerra è stato l’esempio più palese di questo percorso. Certamente da affinare che ci fa ben sperare.”

Intervistato dai colleghi di Campi Flegrei tv, Amato, commenta con parole di elogio il lavoro di Tagliatela e Buonocore.

Alla domanda “Che percezione dell’Ischia quest’anno?”, Amato non ha dubbi: “L’Ischia è un’ottima squadra, ben fatta che ha una struttura societaria fatta da ischitani e soprattutto da gente di calcio. Questo logicamente fa soltanto del bene al calcio ischitano. Ho visto l’Ischia sia contro di noi, ma anche nelle partite successive e l’impressione che ho avuto è quella di una squadra molto, molto solida. Buonocore – chiosa ancora Amato – sta facendo un ottimo lavoro con i ragazzi e ha a disposizione una rosa importante con giocatori importanti e con degli under anche molto interessanti, tra cui Ballirano, un ragazzo che arriva dal Benevento m che era partito da Forio. Un ritorno suull’isola, anche se sull’altra sponda, che, però, mi fa molto piacere

Devo anche dire che negli anni scorsi l’Ischia ha sempre fatto una squadra molto competitiva e, in questo, volevo aggiungere un particolare, giocare sull’isola non è assolutamente facile. Bisogna anche dire una cosa importante, per le squadre che non della terra ferma il disagio dell’isola si limita ad una o due volte all’anno, a noi, invece, ogni 15 giorni è una trasferta importante. Domenica scorsa, ad esempio, è stata per noi un’avventura per raggiungere la terraferma perché abbiamo una serie di disagi anche nell’imbarco del pullman. E questo per non parlare dei costi che vanno a transennare quello che è il nostro percorso.»

Poi il presidente Amato, con tono severo commenta al vicenda arbitri e il Real Forio.

Sul rigore che abbiamo subito devo dire che forse il fallo c’era. Purtroppo in Eccellenza non abbiamo il var, però vi ripeto, anche rivedendo le immagini, il fallo sembra esserci, forse fatto qualche centimetro. Però, diciamocelo, con la questione arbitrale bisogna conviverci.

E’ brutto quando praticamente, poi, a causa di errori anche palesi e non metto in gioco la malafede degli arbitri, c’è chi si gioca un campionato. Devo dire che spesso c’è poca sinergia tra i giudici in linea e gli arbitri. C’è poca fiducia e si tende a dare l’ultima parola sempre all’arbitro che, a volte, non coinvolge nemmeno i suoi collaboratori e decidono sbagliando. Praticamente sbagliando due volte, fischiano falli che non esistono o come, nel caso dell’espulsione senza nemmeno chiedere conforto a chi potrebbe essere d’aiuto e dare un contributo. Dobbiamo abituarci è vero. Sbagliamo noi presidenti, noi dirigenti, sbaglia l’allenatore e possono sbagliare anche gli arbitri. Attenzione, perché quando l’errore è così palese brucia e dà fastidio, soprattutto quando poi si mettono in discussione stagioni intere. Noi abbiamo avuto un torto arbitrale durante un playout l’anno scorso, una cosa a dir poco allucinante che ci è costato la retrocessione in Promozione”