Eccellenza. Quell’ischia così così col Montecalcio. Le pagelle

Un fine settimana non esaltante per l’isola, in casa Ischia si pensa ancora al pareggio sul terreno flegreo. In attesa di entrare nel vivo della preparazione in vista del Pompei, la squadra di Enrico Buonocore ragiona sugli aspetti da correggere dopo la prova contro il Montecalcio. Una prestazione tra ombre e luci, con la solidità della difesa non affiancata dal cinismo degli attaccanti.

Gemito 6 – Poco impegnato dagli attaccanti flegrei, è sempre puntuale nelle prese alte sui traversoni insidiosi dalle corsie. Nell’area piccola garantisce sicurezza, è il suo territorio.

Florio 6.5 – È in giornata, ma le sue discese non sono sfruttate dai compagni. Ci prova in più di una circostanza, ma pecca nella precisione. Tuttavia, altra buona gara disputata dal laterale.

Chiariello 6 – In fase di lettura e di anticipo offre la solita prestazione di spessore, rischia qualcosa nell’uno contro uno con Di Lorenzo: due volte nel secondo tempo soffre la velocità dell’avversario.

Pastore 6 – Controlla Salazaro e gli concede il minimo, solido e attento non lascia varchi agli inserimenti dei centrocampisti biancazzurri. Altra prova importante in fase di non possesso, meno in impostazione.

Mattera 6 – Si propone più e più volte, non sempre viene servito con i giri giusti. Qualche volta non è perfetto nel controllo e nella soluzione, punge poco in ottica avanzata dopo la straripante performance del derby (86’ De Luise s.v.)

Trofa 5.5 – Ha la migliore occasione della partita, nel finale di primo tempo su assist di Simonetti: la conclusione trova il miracolo, anche fortunoso, di Santangelo. Lascia il campo dopo l’ora di gioco (66’ Arcamone K. 5.5 – Questa volta l’impatto con la partita non è convincente)

Matute 6.5 – Spesso criticato ingiustamente per i troppi palloni persi nell’arco del campionato. Sul suolo flegreo, oltre ad essere la solita diga davanti alla difesa, conquista numerose volte il possesso e sfiora anche la rete nella ripresa.

Arcamone M. 5.5 – Rischia attorno al quarto d’ora per un fallo di reazione, non è nella sua giornata migliore e il mister se ne accorge. Resta negli spogliatoi all’intervallo (Patalano 6 – Buon ingresso per l’altro under della capolista, mette in difficoltà gli avversari con una conclusione al 77’)

Cibelli 5.5 – Qualche guizzo e poco altro. L’arma vincente delle ultime settimane è neutralizzata a dovere dal pacchetto arretrato di Illiano che gli limita spesso la giocata (51’ Matarese 6.5 – È tra i migliori in campo, indubbiamente. Il suo ingresso porta vivacità e freschezza all’azione. Sfiora l’eurogol al 70’, fornisce un suggerimento al bacio per Matute poco dopo)

Longo 5.5 – Poca presenza nell’area di rigore, tanto lavoro in fase di manovra. Mancano la sua fisicità e la sua rapidità negli ultimi metri (Padin 6 – Fa meglio del compagno, impegna anche il portiere al 67’)

Simonetti 5.5 – Dal suo piede nasce sempre qualcosa di prezioso, come il passaggio al capitano nel finale di primo tempo. Nel secondo tempo ha maggiori libertà e più campo a disposizione, nella frazione iniziale è quasi un fantasma. Forse una delle peggiori partite del campionato.

Buonocore 6 – Giusto affidarsi ai soliti, giustissimo confermarli. I cambi non snaturano la struttura della capolista. Al termine della partita le parole al miele verso i ragazzi sono importanti per tenere alta la concentrazione in vista delle ultime cinque finali.