Eccellenza. Puteolana-Real Forio 3-2. Il Forio rimonta la Puteolana da 2-0 a 2-2, poi la beffa Laringe nel finale

Francesco Fiorillo | Errori in fase difensiva, qualche sussulto nella transizione d’attacco e l’abilità comunque di restare in partita, nonostante il doppio svantaggio, e di rimontare. C’è un po’ di tutto nell’ultima prestazione del 2023 del Real Forio, sconfitto dalla Puteolana allo stadio Conte di Pozzuoli. Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, con i Diavoli Rossi capaci di sprecare un calcio di rigore e almeno tre occasioni nitide, nella ripresa si scatena la sagra, fatta di orrori tecnici e di clamorosi svarioni.

Quelli di Cerase e di Cabrera su tutti: il terzino, in evidente difficoltà, sbaglia in occasione delle prime due reti della squadra granata, il centrale argentino fa un pasticcio allo scadere dopo la rimonta dei suoi compagni e consegna i tre punti agli avversari. Di mezzo qualche uscita horror di Iandoli e la bravura nell’area flegrea di raddrizzare la sfida con le reti di Carnicelli e Arrulo. Poi qualche decisione di mister Angelo Iervolino che non ha pienamente convinto, quella riguardante Longo in particolare.

La squadra chiude il girone d’andata con appena 18 punti conquistati, con la classifica che recita “zona playout” e con una distanza di tre lunghezze dalle prime posizioni utili per la salvezza diretta. Poco, troppo poco, considerati gli investimenti estivi e il mercato di riparazione di dicembre. Il Forio è chiamato a una reazione immediata, già a partire dal primo impegno del 2024, contro l’Afragolese in trasferta. Sarà subito settimana decisiva per la brigata biancoverde che dovrà affrontare anche la semifinale di ritorno di Coppa Italia. C’è bisogno di mandare subito nel dimenticatoio l’ultima prestazione e ripartire per un riscatto immediato. Bisogna fare molto di più perché i risultati finora raccolti non rispecchiano il reale valore dell’organico e perché non bastano in virtù delle ambizioni stagionali.

LA GARA

Un passo falso spiacevole, una giornata deludente. L’ultima partita dell’anno non sorride al Real Forio, uscito sconfitto e senza punti dalla trasferta di Pozzuoli. Contro la Puteolana, una delle grandi del girone, arriva un ko-beffa. Un’uscita a vuoto che porta alla luce diversi interrogativi: dal mancato minutaggio per Longo ai disastri difensivi di Cabrera e Cerase, passando per qualche uscita di troppo sbagliata da Iandoli. La squadra di Angelo Iervolino, nel suo complesso, dimostra carattere, riuscendo a rimontare. Tuttavia, le due reti non riescono a nascondere i gravi errori dei singoli che portano all’ottava disfatta in campionato. La pausa natalizia arriva in un momento importante e servirà per riordinare le idee in vista del girone di ritorno perché il gruppo è chiamato a riscattare un’opaca prima fase di stagione. Lo staff si presenta allo stadio Conte con il suo bomber in panchina, c’è invece Acosta supportato da Filosa e Carnicelli.

Di Meglio ritorna a centrocampo con il solito Sogliuzzo e il rinforzo invernale Vincenzi. In difesa si rivede il classe ’99, in una condizione non ancora ottimale e protagonista di una prestazione da dimenticare; confermato poi il blocco arretrato, con il centrale argentino in evidente difficoltà. Dopo una prima fase di studio tra le due formazioni, sono i Diavoli Rossi a costruire la prima occasione con Laringe che dialoga con Cappa, scappa a Cerase e serve a rimorchio il numero 10 che alza troppo la mira e manda sul fondo. Attorno al quarto d’ora di gioco disimpegno sbagliato di Cabrera, Cappa recupera il pallone e Sogliuzzo è obbligato a chiuderlo, commettendo fallo in piena area: il direttore di gara non ha dubbi e assegna la massima punizione. Dal dischetto si presenta Prisco che calcia centralmente, Iandoli è bravo ad attenderlo e a neutralizzare sulla linea.

Il centravanti prova a farsi perdonare al 17’ con un tiro tutt’altro che insidioso, il portiere isolano è attento e blocca. Più complicato l’intervento al 21’ sulla botta da fuori di Palumbo, il ventenne va giù e fa sua la sfera in due tempi. Soltanto tre giri di lancette più tardi il Forio si fa vedere dalle parti di Pirone con un’incornata di Acosta sul traversone di Cerase dalla destra, il tentativo aereo si spegne sul fondo. Al 27’ Carnicelli cerca di sfruttare un corridoio centrale e impegna il guardiano locale, puntuale ad opporsi e ad anticipare Filosa, pronto al tap-in. Al 40’ pasticcio tra Severino e Battaglia, Vincenzi si invola e tocca per il numero 28, fermato dalla bandierina dell’assistente per posizione irregolare. Nel finale di primo tempo doppia chance per la Puteolana. Al 45’ Laringe sorprende ancora Cerase e mette al centro dove Prisco spreca da due passi tra i fischi dei tifosi. Il sussulto che anticipa l’intervallo è di Rosolino che, sul passaggio dello scatenato Cappa, spedisce oltre la traversa. Al rientro in campo la truppa flegrea sblocca il risultato con Sanguineti che approfitta di una disattenzione di Cerase, sbuca alle sue spalle e con un diagonale perfetto stappa la sfida. Al 62’ la squadra di Ivan De Michele raddoppia: sugli sviluppi di un piazzato, Laringe è più lesto del terzino destro e, da ottima mattonella, sorprende Iandoli.

Il team di casa non si ferma e, al 71’, sfiora la terza marcatura con Laringe che, dalla destra, salta Di Meglio, entra in area e fa volare l’estremo difensore biancoverde. Sul ribaltamento di fronte il Forio accorcia. Carnicelli duella sulla fascia, conquista il pallone e lo serve a Sogliuzzo che, a sua volta, fa da sponda per Pelliccia. Il centrocampista allarga per Filosa che aggancia e vince il contrasto con Calone: passaggio nell’area piccola dove Carnicelli arriva con il tempo giusto e riaccende le speranze. Al 77’ gli uomini di Iervolino ristabiliscono la parità con Arrulo dopo un corner, complice una brutta uscita di Pirone. All’84’ il Forio va ad un passo dalla terza marcatura con un colpo di testa di Acosta, poi al 90’ il clamoroso svarione di Cabrera da palla inattiva spalanca una prateria per Laringe che ringrazia e fa 3-2. Il 2023 del club di Amato si chiude con una sconfitta in trasferta, nella sagra degli orrori tecnici, soprattutto nella fase di non possesso. Uno stop, quello di Pozzuoli, che tiene la squadra in zona playout, a meno tre lunghezze dalla salvezza diretta.

IL TABELLINO: PUTEOLANA-REAL FORIO 3-2

Puteolana: Pirone, Catinali, Severino (72’ Puzone), Laringe, Prisco (56’ Grezio), Cappa, Pontillo (56’ Guglielmo), Sanguineti (58’ Calone), Palumbo, Rosolino, Battaglia (46’ Amelio). A disp.: Russo, Vitale, Alvino, Massa. All.: De Michele

Real Forio: Iandoli, Cerase (64’ Arrulo), Boussaada, Cabrera, Pistola, Sogliuzzo, Di Meglio, Vincenzi (69’ Pelliccia), Filosa, Carnicelli, Acosta. A disp.: Re, Aiello, Accurso, Peluso, Iaccarino, Vitiello, Longo. All.: Iervolino

Arbitro: Ferdinando Carluccio de L’Aquila

Assistenti: Giuseppe Peluso di Nola – Giovanni Auriemma di Nola

Marcatori: 51’ Sanguineti (P), 62′ Laringe (P), 72′ Carnicelli (RF), 77′ Arrulo (RF), 90′ Laringe (P)

Ammoniti: Catinali, Guglielmo, Grezio (P), Sogliuzzo, Di Meglio, Arrulo, Acosta, Pistola (RF)