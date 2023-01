Eccellenza. “Prestazione di carattere”. Il commento di mister Iervolino su Pompei – Real Forio

Potrà sembrare un paradosso – si legge nella nota della società -, eppure ci sono sconfitte che, a volte, presentano un numero di aspetti positivi maggiore finanche rispetto ad un successo. Che meraviglia vedere ieri i nostri ragazzi affrontare senza timore una corazzata del calibro del Pompei, compagine forte e con gran qualità in tutti i settori del campo. Ordinati, compatti e determinati per tutti i novanta minuti di gioco, e con un paio di occasioni importanti.

Non portiamo a casa neppure un punticino – continua la nota -, ma la sensazione è che la gara di ieri potrà essere molto importante nell’ acquisire quella consapevolezza nei nostri mezzi talvolta carente in passato. Da martedì testa bassa e duro lavoro. Le sensazioni dovranno essere trasformate in realtà.

Subito dopo Pompei-Forio, Mister Iervolino non ha avuto dubbi-

Malafronte, dopo due minuti condanna il Forio ad una sconfitta al primo impegno del 2023. Mister Jervolino, il gol all’inizio ha chiaramente indirizzato la partita, però il Forio in campo c’è stato, c’è stato bene e le sue occasioni per pareggiare le ha avute.

“Questo è il nostro rammarico, appunto. Ci siamo stati, siamo stati a testa alta contro una squadra che lotta per il vincere il titolo, ha giocatori importanti e presentano valori che hanno, a prescindere dalla qualità tecnica e di quello che hanno fatto in campo, è una rapidità di pensiero e di esecuzione delle cose che ovviamente fa la differenza in queste categorie. Noi ci siamo stabili. Come ho detto ragazzi nel nell’intervallo, nei primi 30 minuti abbiamo fatto veramente un bel calcio.

Ci siamo divertiti, io mi sono divertito e anche la gente fuori credo si si sia dimenticata, perché i primi 30 minuti abbiamo fatto veramente bene. Poi, è ovvio, devi fare di più per fare gol contro una squadra come questa e, tuttavia, abbiamo avuto varie occasioni”.

Il mister, poi, aggiunge “Potevano chiuderla prima, ma siamo stati bravi a giocare e se fossimo usciti con un pareggio credo che non avremmo rubato nulla. Nell’intervallo ho spinto i ragazzi dicendo che questa partita fosse finita uno a uno perché si sentiva e si percepiva un po’ nell’aria che potevamo ovviamente giocarcela.

Ho i complimenti anche della squadra avversaria e del presidente fanno piacere. Ripeto, giocarsela così, a viso aperto su questo campo, ma a prescindere poi dal risultato della classifica, quello che ho detto ai ragazzi è che dovevamo uscire da qui con delle consapevolezze. Cosa che adesso abbiamo.

Sentivo qualche ragazzo che diceva, se avessimo giocato sempre così, avremmo fatto un campionato diverso.”