Eccellenza. Pino Taglialatela: «Anche questi momenti difficili servono per crescere»

Rompe un silenzio durato circa due mesi. Pino Taglialatela parla del momento della squadra, dei discorsi fatti al gruppo per dribblare questo periodo di difficoltà, alla vigilia della prima di tre trasferte consecutive che diranno tantissimo sulle possibilità dei gialloblù di disputare i play-off. Senza dimenticare la presa di posizione dei tifosi e la situazione societaria. «D’Abundo è una garanzia per l’Ischia», sottolinea il direttore generale che guarda avanti senza dare troppa importanza a questioni che non toccano direttamente la squadra.

«Anche questi momenti difficili servono per crescere. I risultati sono sotto tutti goli occhi di tutti, il 2022 non è iniziato bene – esordisce Taglialatela –. In semifinale di coppa avremmo meritato ma il campo ha emesso un verdetto ed è solo il rettangolo verde che stabilisce chi vince. Ne ho fatte tante di partite in cui non eravamo più forti dell’avversario ma abbiamo vinto noi… Siamo un gruppo giovane, allenatore compreso, che devono crescere. Queste sconfitte, questi momenti difficili, servono per maturare, per aumentare il bagaglio di esperienza. Il Virtus Campania ha saputo qualificarsi sfruttando quel che aveva a disposizione, gli avversari nel complesso sono stati più bravi di noi. Onore al Campania».

In seguito all’eliminazione in coppa e soprattutto alla sconfitta casalinga contro la Puteolana, con retaggio polemico da parte dei tifosi (al triplice fischio e sui social), il d.g. teme che l’Ischia possa perdere di vista l’obiettivo play-off? «Questi risultati non devono incidere, devono servire da lezione per il futuro. Con i ragazzi alla ripresa degli allenamenti sono stato duro. Alcune manifestazioni, le risposte sui social ai tifosi, alla società non sono piaciute e abbiamo previsto delle multe. Non deve più accadere. Ci vuole massimo rispetto. I tifosi possono dire quello che vogliono. Finora hanno sempre sostenuto la squadra. Se non sono soddisfatti, bisogna smentirli sul campo. In questi ultimi tempi in giro si sentono delle voci che danno fastidio ma sono navigato e so come comportarmi. Ne ho vissute di situazioni molto ma molto più delicate di questa… Le critiche vanno accettate ma la cattiveria no. Sappiamo bene che i ragazzi ci tengono tantissimo, posso assicurare che i nostri calciatori sono i primi a dispiacersi per questi ultimi risultati – aggiunge Taglialatela –. Li vivo, li vedo, sono stati malissimo. Danno l’anima e per questi me li difendo. Sappiamo tutti che manca qualcosina a questa squadra ma ciò non significa che non deve crescere, anzi deve compattarsi e ripartire. La maggior parte delle persone dimentica che il progetto del presidente D’Abundo è di sette anni per andare in D e dieci per ritornare nei professionisti».

Pino Taglialatela dunque fa ulteriore chiarezza sui termini del progetto partito il 28 agosto 2018 nel salone della “Giulia”, l’ammiraglia della Medmar. «Nel giugno scorso il traguardo è stato sfiorato. Eravamo lì… Sul campo in vita mia ho pianto due volte: quando è retrocesso il Napoli e dopo la finale play-off persa con la Mariglianese. Il presidente ha preso l’Ischia in Prima Categoria e dopo tre anni è stata con un piede in D. La Mariglianese è stata più brava di noi», spiega Taglialatela.

CON D’ABUNDO – Nei giorni scorsi “Batman” ha incontrato D’Abundo: che impressione ha ricevuto il d.g.? Il presidente si è “scocciato” o resta saldamente sul ponte di comando? «Il presidente è sereno, tranquillo. Ha un carattere tutto suo. Non è il classico presidente che viene al campo per fare il giro d’onore, anzi è una persona schiva ma molto seria perché non ci fa mancare niente. Guarda avanti e non certamente indietro. Lui è una garanzia per l’Ischia».

Però i tifosi almeno una volta vorrebbero incontrarlo, vederlo allo stadio… «Delega sempre me, è il quarto anno che sto con lui e sto dando tutto quello che posso per questo progetto perché ci credo, così come ci credono i ragazzi e tutta la società. Quando parlo io, è come se parlasse il presidente. L’ambiente deve stare tranquillo – ribadisce il d.g. – perché D’Abundo mantiene gli impegni, ha voluto un’organizzazione come la nostra che non è da tutti. Abbiamo fatto passo da gigante in questi anni. Non dobbiamo buttare tutto a mare per un paio di risultati negativi. Anzi, bisogna partire più forti di prima».

SI RIPARTE – Cosa ti aspetti dalla trasferta di domani a Ercolano? «E’ una partita dura così come tutte le altre, ormai ci si avvia al rush finale e i risultati hanno sempre più valore. Ai ragazzi ho detto che finora abbiamo mancato qualcosa e dobbiamo sforzarci di migliorare. Ricordo bene che quando giocavo col Napoli, una partita in casa andò storta. C’erano ottantamila persone che fischiavano… In settimana lavoravo come un matto, cercando di capire dove avevo sbagliato e la settimana successiva vincemmo a San Siro contro l’Inter, parando un rigore e risultando il migliore in campo. Bisogna trovare la forza in ognuno di noi. Abbiamo secondo me un obiettivo importante come i play-off e dobbiamo lottare, senza mollare mai – sottolinea Taglialatela –. Da parte nostra siamo presenti, facendo capire dove si è sbagliato e dove si è fatto bene ma ripeto, questi ragazzi vanno solo elogiati. Fin dal primo giorno in cui Ciro Bilardi andò casa per casa a contattare i calciatori per partire, quando iniziò questa avventura, il discorso non cambia. Approfitto per salutare mister Bilardi. Così come non si possono dimenticare due magnifici anni con mister “Billone” Monti che ha vinto un campionato e l’anno dopo è stato ad un passo dalla D. La società quest’anno ha voluto ringiovanire la squadra. Si è sbagliato qualcosina all’inizio ma in linea di massima siamo soddisfatti di come si sta comportando la squadra. Se i ragazzi si convincono della propria forza e riescono a superare questo momento – conclude il d.g. – da qui a fine campionato ci possiamo divertire».