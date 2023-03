Eccellenza. Pino Taglialatela: “Abbiamo vinto con pieno merito”

Prova di forza dell’Ischia Calcio domenica scorsa a Casoria ma il traguardo è ancora lontano. Sette partite, manca un mese e mezzo alla fine del campionato. “Era importante vincere sul difficile campo di Casoria ma ci siamo riusciti con pieno merito – sono le parole del Presidente gialloblù Pino Taglialatela –. Sono estremamente soddisfatto dell’atteggiamento della squadra, sotto tutti i punti di vista. Gran merito al gruppo, allo staff tecnico capeggiato da mister Buonocore ma va ulteriormente evidenziato il lavoro che il nostro direttore sportivo Lubrano sta svolgendo.

L’Ischia Calcio è una squadra di vertice nel campionato di Eccellenza non da oggi”.Molto apprezzato un post Facebook del Sindaco di Casoria, Raffaele Bene. “Il risultato di 0-3 porta l’Ischia a un passo dalla D – ha scritto il primo cittadino – ma da appassionato voglio fare i complimenti alla compagine isolana e congratularmi per lo spettacolo di pubblico e di correttezza offerto da entrambe le tifoserie in una partita così sentita”. Il Presidente Taglialatela ci ha tenuto a ringraziare il Sindaco Bene “per i complimenti nei nostri confronti, auguro le migliori fortune sportive e sociali alla città di Casoria”.

Per consentire un maggiore afflusso di tifosi, l’Ischia Calcio in occasione del derby col Real Forio (domenica 5 marzo, ore 15:00), ha fissato un prezzo del biglietto davvero popolare: Euro 5,00. “Abbiamo bisogno dell’apporto della nostra tifoseria, di tutti coloro che hanno a cuore i colori gialloblù – sottolinea Taglialatela –. Le due tifoserie pagheranno lo stesso prezzo anche perché ci teniamo a che il derby di domenica sia innanzitutto una festa di sport”.