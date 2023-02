Eccellenza. Percorsi isolani. Domenica le big, poi il derby isolano

Poco meno di due mesi alla chiusura del campionato, otto finali in programma per le squadre impegnate in Eccellenza. Il calendario non sorride alla capolista Ischia che avrà appuntamenti tutt’altro che semplici nelle prossime uscite. Nell’immediato c’è subito il confronto diretto per i ragazzi di Enrico Buonocore che affronteranno il Casoria allo Stadio San Mauro. Poi gara tutta di marca isolana con il Real Forio al ritorno nel fortino del Mazzella.

Nel turno seguente ci sarà la partita in trasferta contro la Montecalcio, incubo delle big sul suolo flegreo nel girone di ritorno. Poi tre sfide delicate per Simonetti e compagni: due incontri interni, con Pompei e Napoli United, intervallati dalla delicata prova in esterna sul campo dell’Acerrana. L’ultima volta all’Arcoleo non è andata benissimo agli uomini di Buonocore, il poker granata in rimonta ha eliminato l’Ischia dalla Coppa Italia. Il finale di stagione andrà in archivio con la trasferta sul rettangolo verde della Maddalonese, l’ultima giornata si disputerà sull’isola contro il Sant’Antonio Abate. Calendario meno agevole nelle prossime per il Real Forio di Angelo Iervolino, poi ci sarà il tour de force decisivo per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza. Albanova al Calise nel weekend alle porte, poi derby con i cugini gialloblù. Seguiranno cinque scontri diretti.

Con Pomigliano, Massa Lubrense e Atletico Calcio tra le mura amiche, con Givova Capri Anacapri e Villa Literno fuori casa. L’ultima uscita della competizione per i biancoverdi sarà sul terreno da gioco del Casoria: la truppa isolana spera di arrivare ai novanta minuti conclusivi con la salvezza già acquisita.