Eccellenza, per le isolane un week-end da brividi

Quello che sta per arrivare è un fine settimana assai importante per le tre isolane d’Eccellenza. Il Barano al “Don Luigi Di Iorio” sabato pomeriggio si gioca in pratica le residue speranze di salvezza, mentre l’Ischia domenica mattina allo “Ianniello” di Frattamaggiore deve cercare di invertire la rotta per evitare di perdere di vista l’unico traguardo ancora alla portata e cioè i play-off. Sabato al “Vallefuoco” di Mugnano partita tosta ma non decisiva per il Real Forio, che si trova in una posizione in cui ad esempio un pareggio non sarebbe disprezzabile, tenuto conto dell’avversaria che si ritroverà di fronte, un Napoli United che già all’andata dimostrò di che pasta è fatta. Una squadra che gioca ma che fa anche giocare, che va negli spazi con un gioco fatto di inserimenti improvvisi. Una delle punte di diamante volute da Diego Maradona Jr in chiusura di mercato, l’argentino classe ’95 Alan Arario, dovrà scontare cinque giornate di squalifica per un brutto faccia a faccia con l’arbitro in occasione della gara persa su rigore a Torre Annunziata. Il tecnico, tra l’altro ex della partita, dovrà rinunciare per lungo tempo all’esterno offensivo ex Afragolese, Giugliano e Frattese.

Il Napoli United ha un solo punto di distacco dalla Frattese che però deve recuperare ancora una partita e dunque è in piena lotta non solo per il terzo ma anche per il secondo posto visto che ci sono ancora di mezzo gli scontri diretti. Sulla carta chi è davanti ha qualcosa in più dal punto di vista della conoscenza del campionato, in termini di esperienza, ma qualitativamente la rosa del patron Gargiulo è all’altezza di disputare gli spareggi. L’arrivo dell’algerino Adem Redjehimi, esterno alto che preferisce giocare a sinistra e il ritorno del terzino destro Tomasin (anche lui argentino) hanno completato l’organico in cui spiccano sempre Akrapovic in difesa, Barone in mediana e Navarrete in attacco. Il Real Forio potrebbe presentarsi con un undici assai offensivo per tentare di sorprendere la squadra di casa. Staremo a vedere.

Facciamo un passo indietro in classifica. Con l’attuale graduatoria, si disputerebbe solo una gara dei play-out (Neapolis-Real Forio) visto che le sestultime, Mondragone e Maddalonese hanno dieci punti di vantaggio (ne bastano più di 8 per stare al sicuro) sulla terz’ultima che è il S.Antonio Abate che il 16 febbraio recupererà l’incontro con la Frattese. I giallorossi di Criscuolo nel frattempo conservano 4 lunghezze sul Barano. Facendo un po’ di conti, sabato al Testaccio il Barano dovrà vincere per diversi motivi, il principale legato all’avvicinamento alla squadra abatese.

Solo in questo modo gli aquilotti (che al “Di Iorio” non vincono da quasi 22 mesi) potranno prepararsi ad affrontare, sempre sul proprio campo, il Napoli United, mentre il Sant’Antonio Abate se la vedrà in casa con l’Ischia. Uno scambio di avversarie tra le isolane che agli allenatori può anche far comodo perché avranno notizie di prima mano su chi affrontare, anche se lo stesso discorso può essere fatto a panchine invertite. Dunque solo con una vittoria il Barano può avere qualche speranza di giocare i play-out. E’ vero che ci sono in palio ancora trenta punti, ma se ad esempio il S.Antonio Abate dovesse fare risultato sabato e poi anche nel recupero con la Frattese, escluderebbe quasi definitivamente la formazione di Di Meglio. Gli abatesi dovrebbe poi concentrare la loro attenzione sul Neapolis che, sulla carta, è la squadra meno attrezzata che staziona in zona play-out.

Se il pomeriggio di sabato sarà dedicato alla bassa classifica, domenica mattina a Frattamaggiore si affrontano due squadre che hanno bisogno di fare un deciso passo avanti in classifica.

I nerostellati come reagiranno alla sconfitta-beffa di domenica a Pozzuoli che li ha ormai esclusi dalla lotta per il primo posto? Una domanda da un milione di dollari visto che la costanza non è il forte di Prisco e compagni che però, nonostante un lungo stop, ad Arco Felice hanno mostrato di avere le carte in regola per giocarsi il secondo posto fino alla fine. L’Ischia è reduce da tre pareggi (l’ultimo, sabato pomeriggio a Ercolano, oltre al doppio confronto in semifinale di coppa) e dalla sconfitta in casa con la Puteolana. Un trend preoccupante da abbandonare subito perché i punti cominciano ad avere un valore diverso.

Perdere ancora potrebbe avere delle ripercussioni sul piano mentale, un altro pareggio potrebbe essere ben accetto solo nell’ipotesi in cui l’Albanova riuscisse a fermare la corsa del Savoia. Il risultato del Napoli United i gialloblù lo conosceranno fin dal momento in cui inizieranno il ritiro-pre-partita nell’albergo napoletano. La società ha battuto un “colpo”, recependo l’importanza di questa trasferta in cui gli ex Armeno, il tecnico Masecchia e il preparatore De Maio non potranno fare alcun tipo di regalo.